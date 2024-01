Encuentran en un patio la puerta de un Boeing que se desprendió en pleno vuelo en Estados Unidos

Un profesor de una escuela de Oregón encontró en el patio de su casa parte de la puerta de un avión Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines que se desprendió el viernes en pleno vuelo, informó la autoridad estadounidense de seguridad en el transporte.

"Me complace anunciar que hemos encontrado el tapón de la puerta", declaró la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, en una rueda de prensa.

La pieza es un panel de cubierta utilizado para tapar una salida de emergencia innecesaria dependiendo del número de asientos disponibles.

"En las fotos sólo veo el exterior del tapón de la puerta, las partes blancas. No podemos ver nada más, pero vamos a ir a recogerlo y asegurarnos de que empezamos a analizarlo", precisó Homendy, según consignó la agencia de noticias AFP.

Desde el organismo informaron que un maestro de escuela encontró el panel de la puerta en el patio de su casa de Portland, en el estado de Oregón, en el oeste de Estados Unidos.

El hallazgo puede ayudar a esclarecer lo ocurrido, que no provocó heridos de consideración, pero obligó a aerolíneas y a organismos de seguridad aérea de todo el mundo a dejar en tierra algunas versiones de esos aviones a la espera de inspecciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) declaró en la red social X que "exige revisiones inmediatas de determinados aviones Boeing 737 MAX 9 antes de que puedan volver a volar".

La administración añadió que 171 aviones de este modelo tendrán que ser inspeccionados, y que cada revisión llevará entre cuatro y ocho horas.

Boeing ha entregado hasta ahora unos 218 aviones 737 MAX, según informó la compañía a AFP.

El viernes, el vuelo 1282 de Alaska Airlines despegó del aeropuerto de Portland y poco después la tripulación informó de un "problema de presurización", según la FAA.

El avión regresó rápidamente a Portland y diversas imágenes publicadas en las redes sociales mostraron un enorme agujero donde había estallado el panel lateral, con máscaras de oxígeno de emergencia colgando del techo.

Vi Nguyen, una pasajera, dijo al diario The New York Times que se despertó con un estruendo.

"Abrí los ojos y lo primero que vi fue la mascarilla de oxígeno justo delante mio. Miré a la izquierda y el panel lateral del avión había desaparecido", contó Nguyen.

El presidente ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, fijó una reunión de seguridad con todos los empleados para el martes en la fábrica de la compañía en el estado de Washington.

Por su parte, Alaska Airlines, que inmovilizó todos sus aviones de ese modelo, informó el sábado que más de una cuarta parte de su flota Max 9 ya fue inspeccionada, sin que se reportaran irregularidades.

United Airlines, que tiene la mayor flota del mundo de 737 MAX 9, indicó que dejó en tierra 46 aviones y que 33 ya fueron revisados.

Aeroméxico mantendrá en tierra sus 19 aviones B737 MAX-9 para control, indicó la aerolínea en un comunicado.

En tanto, la panameña Copa Airlines anunció que inmovilizó 21 aparatos y Turkish Airlines afirmó el domingo que dejó en tierra cinco aeronaves de su flota.

Icelandair señaló que ninguno de sus 737 MAX 9 presenta la configuración de avión especificada en la orden de inmovilización de la FAA.

Los aviones 737 MAX de Boeing estuvieron en tierra en todo el mundo durante 20 meses tras una prohibición después de dos accidentes del MAX 8 en 2018 y 2019 que dejaron 346 muertos. (Télam)