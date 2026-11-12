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Este jueves 12 de noviembre, a las 16, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. Esta cifra determinará el porcentaje de aumento que la Anses aplicará sobre los haberes previsionales de diciembre, mes en el que los beneficiarios también percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

La suba se rige por el Decreto 274/2024 que modificó la fórmula de movilidad previsional. Dicho esquema establece ajustes mensuales automáticos atados a la variación del IPC nacional con un desfase de dos meses; por esta razón, el registro inflacionario de octubre impactará directamente en las liquidaciones del último mes del año.

Mientras tanto, el organismo previsional continúa con el cronograma de pagos de noviembre para quienes accedieron al beneficio mediante moratoria.

De acuerdo con la Resolución 304/2026 publicada en el Boletín Oficial, el haber mínimo vigente en noviembre es de $444.158,46. Tomando como referencia la proyección del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que ubicó la inflación de octubre en torno al 1,8%, la jubilación básica de diciembre ascendería a aproximadamente $452.153. Al sumarle el medio aguinaldo —equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre, estimada en $226.077—, el ingreso total bruto alcanzaría los $678.230.

En cuanto a los sectores de menores ingresos, resta definirse si el Gobierno nacional renovará el refuerzo previsional de $70.000 para diciembre. Este bono extraordinario constituye una suma no remunerativa que requiere una confirmación oficial y no se incluye dentro de la base de cálculo para liquidar el Sueldo Anual Complementario.

Por otro lado, el haber máximo establecido para noviembre se ubica en $2.988.765,82. Si se confirma la variación estimada del 1,8%, el tope previsional para diciembre rondaría los $3.042.564 brutos, a lo que se añadiría un medio aguinaldo de $1.521.282, conformando un total estimado de $4.563.846.

Todos los valores proyectados están sujetos al dato oficial que informe el Indec durante la tarde de este jueves. Una vez conocido el índice, Anses deberá emitir una nueva resolución en el Boletín Oficial para formalizar los montos exactos de los haberes mínimos y máximos que regirán en diciembre.

Fechas de cobro de diciembre

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminado en 0: 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: 16 de diciembre.

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre.

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