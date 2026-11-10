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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorgará en diciembre un aumento a los jubilados que accedieron al sistema mediante moratorias previsionales. El reajuste responde a lo fijado por el Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, normativa que regula la movilidad previsional mediante incrementos mensuales vinculados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Decreto 274/2024, oficializado el 25 de marzo de 2024 en el Boletín Oficial, modificó el artículo 32 de la Ley 24.241 para instituir una fórmula de actualización periódica. Esta disposición legal garantiza que las personas jubiladas sin los 30 años de aportes efectivos, que regularizaron su situación mediante moratoria, reciban el mismo porcentaje de incremento porcentual que los beneficiarios del régimen general de Anses, de forma automática y sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El porcentaje definitivo del aumento correspondiente al último mes del año se determinará el jueves 12 de noviembre de 2026, fecha en la que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el IPC del mes de octubre. La medición de la variación de precios al consumidor constituye el insumo exclusivo que toma la Anses para liquidar la movilidad de las prestaciones en el período subsiguiente.

En función de las proyecciones de consultoras privadas, que estiman la inflación de octubre entre el 1,8% y el 2%, y considerando la jubilación mínima de noviembre fijada en $444.158,46 (sin computar el bono extraordinario), el haber mínimo bruto de diciembre oscilaría entre $452.153,31 (con 1,8% de incremento), $452.597,47 (con 1,9%) y $453.041,63 (con 2%). Quienes registren descuentos por las cuotas mensuales del plan de regularización de moratoria percibirán un saldo neto inferior.

Adicionalmente a la prestación mensual, los beneficiarios percibirán en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% de la remuneración más alta obtenida en el semestre. De confirmarse las proyecciones inflacionarias señaladas, el aguinaldo representará un monto situado entre $226.077 y $226.521, elevando el ingreso bruto total sin bono a una escala de entre $678.230 y $679.562.

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