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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en diciembre un nuevo aumento a jubilados y pensionados. La suba responde al esquema de movilidad mensual vigente, que toma como referencia la variación inflacionaria registrada en octubre, dato que se dio a conocer ayer.

Esta modificación alcanzará a la liquidación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) del 2026.

Aumento en diciembre para jubilados de Anses

El incremento será del 2,2%, cifra equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A partir de este reajuste, el haber mínimo ascenderá de $444.158,46 a $453.929,95. Este mismo índice de actualización se trasladará de manera proporcional al resto de las asignaciones.

Con la aplicación del porcentaje previsto, las escalas brutas proyectadas quedan conformadas de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $453.929,95.

Jubilación máxima: $3.054.518,67.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.143,96.

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $317.750,96.

Pensión para madres de siete hijos: $453.929,95.

Estos valores deberán quedar refrendados administrativamente por el organismo previsional mediante la publicación de una resolución oficial en el Boletín Oficial.

Jubilados de Anses: cuándo se paga el aguinaldo

Durante el calendario de pagos de diciembre se acreditará también el aguinaldo. Este concepto representa el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el segundo semestre y se liquida exclusivamente sobre el haber previsional base, excluyendo sumas no remunerativas o refuerzos extraordinarios.

En paralelo, el Gobierno deberá definir la continuidad del bono de $70.000 destinado a los beneficiarios de ingresos mínimos, un suplemento que en noviembre fue otorgado a quienes perciben los haberes de la escala inferior.

En caso de ratificarse el pago del adicional de $70.000, los titulares de la jubilación mínima percibirán un total de $523.929,95 en concepto de haber mensual más refuerzo, monto al cual posteriormente se le adicionará el importe correspondiente al medio aguinaldo.

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