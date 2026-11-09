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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará el miércoles 11 de noviembre a acreditar las prestaciones previsionales para jubilados y pensionados. Las fechas de pago se extenderán hasta el 30 del mismo mes y la distribución responderá a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

El calendario de pagos de este período incorpora un aumento del 1,93% en las asignaciones previsionales, calculada según la mecánica de movilidad mensual vigente. El porcentaje responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de septiembre registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este reajuste, la jubilación mínima queda en $444.158,46. A este valor base se le adiciona el bono extraordinario de $70.000 para los titulares ubicados en el piso prestacional, lo que determina un ingreso consolidado de $514.158,46.

Por su parte, el valor máximo prestacional se establece en $2.988.765,82. Esta escala superior no incluye la percepción de la compensación económica adicional.

Fechas de cobro de noviembre para jubilados y pensionados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados de la mínima comenzarán a cobrar el miércoles 11 de noviembre.

Las fechas son las siguientes:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima, los depósitos comenzarán el martes 24 de noviembre.

El cronograma completo es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

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