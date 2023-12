Marea inaugura una colección sobre el legado de la memoria destinada a las nuevas generaciones

Con motivo de los 40 años de democracia, la editorial Marea lanza una nueva colección llamada "¿Cómo fue?" que busca ser un legado de memoria para las nuevas generaciones y ya tiene su primer libro: "Los nietos te cuentan cómo fue. Historias de identidad", con textos de la nieta restituida Mariana Zaffaroni Islas y la periodista Analía Argento.

Este primer título está dirigido a las chicas y los chicos que no vivieron el capítulo más oscuro de la historia argentina contemporánea, explica la editorial.

"Los nietos te cuentan cómo fue. Historias de identidad" cuenta con ilustraciones e intervenciones de novela gráfica de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, quien nació en cautiverio y recién en 2008 conoció su origen. Su hermano mellizo está vivo, pero al día de hoy continúa desaparecido: él también es un potencial lector de este libro.

"¿Sabías que hay desaparecidos que aún pueden aparecer y volver con sus familias? Son las nietas y los nietos que buscan las Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Faltan 300? ¿400? El número exacto no se sabe. Hay 133 que fueron hallados y volvieron a casa. En este libro 13 nietas y nietos les cuentan a los jóvenes lectores cómo recuperaron su identidad", propone el libro.

Las autoras preguntan: "¿Te imaginás descubriendo que tu mamá y tu papá no son quienes pensás? ¿Que hay una familia que te busca? ¿Que tenés otro nombre y hasta tu fecha de cumpleaños es distinta? Conocer a los nietos que aparecieron es el primer paso para encontrar a los que faltan. ¿Nos ayudás?".

Una de las autoras de este primer título de la colección es Zaffaroni Islas (Buenos Aires, 1975), abogada, docente universitaria y especializada en Educación a distancia. En el año 2009, fue distinguida como Ciudadana Ilustre por la Intendencia de Montevideo, junto con otros hijos de detenidos-desaparecidos uruguayos.

En tanto, Argento (Río Negro, 1970) es columnista de El Cronista Comercial, diario en el que fue la primera editora mujer de Política. Escribió en Infobae, Perfil y La Prensa. Entre otros medios, trabajó en Radio del Plata, Canal 9 y Diputados TV. Algunos de sus libros son "La guardería montonera" y "De vuelta a casa".

(Télam)