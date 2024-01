¡Más hidratación! ¡Tomemos agua!

Por la Dra. Virginia Busnelli, (MN 110351), médica especialista en nutrición con orientación en obesidad, directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF.

¡Somos agua! Alrededor del 60% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, es por eso que en este momento del año donde las temperaturas son más altas y perdemos mucho líquido es importante hablar sobre hidratación.

Nuestro cuerpo posee muchos mecanismos para regular la hidratación en nuestro cuerpo, consumir agua nos ayuda a equilibrar la perdida causada por procesos normales como orinar, respirar y transpirar y nos asegura un nivel óptimo de hidratación, clave para un correcto funcionamiento metabólico y por ende para nuestro bienestar.

La deshidratación, por el contrario, hace que nuestro cuerpo no pueda funcionar con normalidad, complica numerosos procesos fisiológicos y puede acompañarse de síntomas como dolor de cabeza, falta de concentración, cansancio y hasta complicaciones cardiovasculares.

Cuánta agua necesitamos por día va a depender de muchas cosas nuestra edad, condición de salud, nivel de actividad física, donde vivimos, tasa de sudoración y más. Es por eso que la recomendación general de consumir 2 litros de agua al día puede variar, pero es una buena forma de guiarnos.

Te dejo algunas recomendaciones para ser responsables con nuestra hidratación en el verano:

* Cuando tengas sed el cuerpo te pide agua, no quieras hidratarte con bebidas azucaradas, jugos y menos que menos alcohol. Intentemos darle al cuerpo lo que necesita, estas otras bebidas nos suelen aportar mucha azúcar y en el caso de alcohol una sustancia toxica que colabora con la deshidratación.

* La sed es nuestro radar más importante, nos avisa que necesitamos hidratarnos, pero a veces la rutina, el trabajo y la falta de conexión con nuestro cuerpo nos lleva a que escucharlo sea tarea difícil o a veces, cuando me di cuenta, ya tengo mucha sed y estoy muy deshidratado. No Hace falta que esperen siempre a tener sed para tomar agua.

* Si bien la cantidad de agua que necesitamos es diferente para cada persona acercarnos a los 2 litros es una buena decisión. Te recomiendo buscar alternativas para poder medir y recordar tu consumo. Puede ser un registro de cuantos vasos vas tomando, moverte con una botella, descargarte una app en el teléfono

* Parece un detalle, pero iniciar el día con agua, antes de ingerir cualquier tipo de alimento, es clave para reponer perdidas de líquidos y empezar el día de la mejor manera. A su vez te recomiendo tomar un vaso de agua antes de las cuatro comidas, con esta práctica ya te aseguras consumir una gran cantidad del agua que necesitas.

* Hay muchos alimentos que nos ayudan a estar hidratados durante el día: agregá muchas frutas y verduras en tus comidas y si varias en colores mucho mejor.

* Ojo con las horas más calurosas del día, intenta no salir a hacer actividad física o exponerse al calor en estos momentos, si lo haces compensálo con ¡MÁS HIDRATACIÓN!

En la búsqueda del bienestar una correcta hidratación es sumamente importante, seamos responsables durante estos días de calor y ¡TOMEMOS AGUA! (Télam)