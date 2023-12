Paula Vázquez: "La política cultural es un modo muy eficaz de ampliar mercados"

A días de cerrar el ciclo que la llevó a estar al frente de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, Paula Vázquez reivindica, a partir de los resultados, el rol de la política cultural desde el Palacio San Martin: "Es una herramienta muy importante para la política exterior y, aunque suele considerarse como 'soft power', es realmente un modo muy eficaz de internacionalizar la cultura argentina, de ampliar los mercados y de darle visibilidad a nuestros artistas".

Más allá del resultado de las elecciones y de las advertencias electorales sobre el achicamiento del Estado con las que triunfó La Libertad Avanza, Vázquez manifiesta su deseo de que haya continuidad con alguna de las políticas públicas que delinearon su área: "Ojalá estas continúen. También los privados, las cámaras y los artistas, tendrán el rol de exigir que esto siga hacia adelante".

"Como escritora y librera estaba al tanto del gran interés que despierta la literatura argentina y el gran momento que atraviesa. Pero a partir de mi trabajo en Asuntos Culturales entendí hasta qué punto es relevante el rol del Estado no ya para añorar la vieja época de oro del mercado editorial, sino para imaginarnos un futuro aún más provisorio. Y otra cosa que fui descubriendo -aunque la experiencia de Lata Peinada algo ya me había enseñado- es que todavía falta mucha profesionalización en el sector editorial", advierte Vázquez.

"El modelo de negocio de las editoriales independientes atenta un poco contra eso y por eso es necesario que el Estado ponga recursos para formar y acompañar como lo hace la Fundación Exportar. Es necesario potenciar con profesionalización el interés que hay en el mundo por la cultura argentina en general y con la literatura en particular".

El balance de estos años en la gestión pública es rico y bueno. "Espero que siga trabajando el gran equipo que tiene la Dirección. Logramos cosas muy importantes como la institucionalización del Plan libro argentino, un programa con resolución ministerial y asignación de presupuesto que reúne herramientas que estaban presentes en la Cancillería como el Programa Sur para la traducción que lleva más de 1500 títulos traducidos a otras lenguas y el Argentina Key Titles. Todos estos catálogos circulan en las ferias internacionales y son elementos muy importantes para los agregados culturales y comerciales como embajadores de la cultura argentina en el mundo", repasa.

Además, cuenta que la convocatoria de "Argentina al mundo" apoyó con pasajes a artistas que tuvieran una invitación para viajar al exterior porque ganaron un premio, fueron invitados a participar de un festival o en una ronda de negocios. "Se asignaron de manera transparente a través de una convocatoria on line y federal y con deliberación de un jurado", aclara.

Destaca también la política de democratización y apertura del Palacio San Martín, patrimonio de los argentinos. "Lo hicimos con una programación cultural logramos que el público pudiera acercarse y conocer los salones del Palacio. Hicimos conciertos con músicos reconocidos y orquestas infantiles y todo esto fue televisado por la Televisión Pública para que se pudiera ver en todo el país", explica.

También la Dirección trabajó en garantizar la presencia de Argentina en la Bienal de Venecia, instituida desde 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y parte de los envíos pudieron verse de forma gratuita y con acceso libre en el Palacio San Martín.

Vázquez también resalta el impulso al trabajo en conjunto con el INCAA a través de espacios de programación de cine argentino que crearon en distintas embajadas y la presencia en "Ventana sur" con un catálogo de libros que pueden ser traslados al lenguaje audiovisual. (Télam)