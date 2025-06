Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDI) celebró este lunes su 18°Aniversario, oportunidad en la que firmaron un petitorio en el que exponen la difícil situación que están atravesando las personas con discapacidad. En la oportunidad, también convocaron a la comunidad a involucrarse. Acompañaron el pedido Fundación Ser Parte, Fundación Juntos, Propender, APPADI e ITEA, entre otros.

“Estamos buscando que la gente y los gobernantes tomen conciencia de que la situación es muy grave por las decisiones que viene tomando el gobierno nacional”, manifestó el profesor Guillermo Rodríguez, presidente de COMUDI, en comunicación con Radio LU12 AM680.

“Me parece que es importante que la gente tome conciencia de lo que está ocurriendo”. GUILLERMO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE COMUDI

“Hay recortes presupuestarios muy importantes, existen muchas demoras en los pagos a prestadores, suspensión de servicios esenciales, baja de pensiones a personas con discapacidad añosas, siguen poniendo obstáculos para el acceso a medicamentos, transportes, educación”, enumeró.

En la sesión, las organizaciones que integran COMUDI firmaron un petitorio.

“Son situaciones muy graves, quizás no se sienten tanto en nuestra provincia en particular, pero me parece que es importante que la gente tome conciencia de lo que está ocurriendo”, remarcó.

“Mi temor y el de la mesa de COMUDI es que esto se siga agravando”, aseveró.

Rodríguez recordó que “el modelo social plantea que el que debe adjudicar en el contexto social un cambio es la sociedad y no la persona con discapacidad. El respeto irrestricto de las diferentes situaciones que se van viviendo en una comunidad como la nuestra, donde a veces las veredas no están en buen estado, donde a veces los conductores no respetan las dársenas exclusivas para las personas que tienen movilidad reducida o algún otro tipo de discapacidad”.

El Consejo Municipal de Discapacidad cumplió 18 años de actividad.

Por último, en este contexto, Rodríguez dejó un mensaje: “Pediría que empecemos a tomar conciencia real del proceso de inclusión que viene demorado por esta falta de toma de conciencia, porque las leyes existen, pero, a veces, no se cumplen”.

