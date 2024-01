Restringen circulación de camiones por autopistas y rutas bonaerenses por recambio turístico

Los vehículos de gran porte no podrán circular mañana y el jueves 1 de febrero por la autopista Buenos Aires-La Plata, la autovía 2 y otras cinco rutas bonaerenses con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas con motivo del intercambio turístico, informó hoy la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires.

La restricción de circular a camiones de 7 toneladas de porte alcanza a la Autovía 2, Rutas Provinciales 11, 36, 56, 63, 74, y Autopista Buenos Aires – La Plata, detalló el comunicado oficial.

En sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mañana la restricción operará desde las 14 a las 23.59 hs; en tanto con sentido a la Costa Atlántica será el 1 de febrero de 6 a 14 hs.

En la autovía 2, la restricción será desde el km 40,5 del Ramal Buenos Aires-Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires-La Plata hasta el Km 400 (Camet); y en la ruta provincial 11, desde la intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km 537 (Chapadmalal).

En la ruta provincial 36 no podrán circular camiones de gran porte desde la Rotonda RP Nº 10 (Prolongación Av. 66 – La Plata) hasta la intersección con RP Nº 11 (Pipinas) y por la ruta 56, desde su intersección con la RP Nº 11 (General Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (General Madariaga).

En la ruta 63 la restricción operará desde el Distribuidor de Tránsito con RP Nº 2 (Dolores) hasta Intersección con RP Nº 11 (Esquina de Crotto) y en la ruta provincial 74, desde su intersección con la RP Nº 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP Nº 11 (Pinamar).

Vialidad bonaerense precisó que quedan exceptuados de esta prohibición los vehículos de transporte de leche cruda, sus productos derivados y envases asociado; transporte de animales vivos, de pescado y mariscos, de productos frutihortícolas; los vehículos de emergencias; el transporte exclusivo de prensa y unidades móviles de televisión; grúas/asistencia a vehículos averiados o accidentados; transporte de combustible, de medicinas o de residuos sólidos urbanos y/o patogénicos.

Además, el organismo recomendó a los conductores circular con las luces bajas encendidas; con la VTV actualizada; respetar las velocidades máximas y mínimas; colocarse el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo ante la presencia de doble línea amarilla; haber dormido y descansado antes de emprender un viaje y no beber alcohol.

También reiteraron que los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero y correctamente sujetados. (Télam)