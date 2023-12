Se lanzó la inscripción al Premio de no ficción Latinoamérica Independiente 2024

Hasta el 31 de mayo de 2024, se puede participar de la tercera convocatoria del "Premio de no ficción Latinoamérica Independiente", un certamen organizado por Ediciones Godot en conjunto con sellos independientes de varios países que invita a "desarrollar ensayos críticos que piensen la crisis, las mutaciones que atravesamos, los fenómenos cruciales de nuestra siempre era moderna".

"Entre los textos de no ficción que más nos interesan están – aunque no exclusivamente – los ensayos, las crónicas, los reportajes, las biografías, los diarios, los aforismos, la correspondencia y los formatos experimentales o híbridos", se explicita en las "Bases y condiciones" del concurso que figuran en el siguiente enlace https://premiodenoficcion.com/.

El escrito postulado, que se entregará de forma virtual, debe tener 28 mil palabras como mínimo y un máximo de 75 mil palabras. Los textos atravesarán dos procesos de deliberación. Primero, una preselección que durará dos meses por parte de los representantes editoriales de Criatura (Uruguay), Elefanta (México), El Cuervo (Bolivia), El Fakir (Ecuador), Fósforo (Brasil), Godot (Argentina), Libros del Fuego (Venezuela), Luna Libros (Colombia) y Trabalis (Puerto Rico).

De esta instancia se obtendrán las obras finalistas que serán discutidas por el jurado que será el encargado de elegir la obra ganadora y redactará un acta que será incluida en cada una de las ediciones.

Para los territorios en los que el libro tenga que ser traducido, se pagará el 8% del precio de venta al público por los primeros 4000 ejemplares, y 10% a partir del ejemplar 4001 en adelante. En noviembre 2024 darán a conocer al ganador, quien podrá viajar a algunos países de las editoriales participantes.

El "Premio de no ficción Latinoamérica Independiente" surge a partir de la dificultad para los pensadores iberoamericanos de reflexionar fuera de cualquier dogma, institución o tendencia anclada a los algoritmos de las redes sociales. En sintonía con este problema, el mundo estalla en diversas crisis en distintas partes del globo, volviendo más urgente desplegar un pensamiento lúcido y revelador, que contribuya a mirar con otros ojos el presente.

También, persigue la búsqueda de nuevas voces que amplíen los catálogos literarios. "Sobre todo difundir el pensamiento latinoamericano. La idea es que cada libro tenga un editor en cada país que apoye esa búsqueda y la consecuente difusión", señala el editor Víctor Malumián en diálogo con Télam.

"Plantas oficiosas. Un ensayo sobre la flora" fue la obra ganadora del certamen del 2022, que será publicado por el sello de Godot en el catálogo del 2024. Se trata de un ensayo que indaga en el horror pandémico desde una óptica diferente. Con una especie de jardín personal como escenario y en sintonía con la Biblia que dice que fue en un jardín donde comenzó nuestra historia y nuestra perdición, la obra analiza nombres como el de Emily Dickinson, la gran autora que, desde su aislamiento, compuso una de las obras poéticas más poderosas.

Desde la editorial, señalaron que "es una alegría encontrar en un concurso una obra tan actual y tan original como el Sumario de plantas oficiosas, que termina como si todo hubiera germinado de nuevo". (Télam)