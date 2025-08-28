Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 28 de agosto de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Antonella Avalos Alós, la joven artista de Santa Cruz que actúa “En el barro”

Elecciones legislativas: se confirmaron las listas en Santa Cruz, juegan ocho

La Justicia Electoral oficializó a los candidatos que competirán el 26 de octubre por una banca en el Congreso. El sorteo definió el orden de ubicación en la boleta única de papel, que se aplicará por primera vez en la provincia.

Claudio Vidal: “Es hora de cambiar y lo podemos hacer entre todos”

El gobernador encabezó la apertura del evento minero. Trazó una mirada crítica sobre el pasado de la actividad en la provincia y llamó a construir un futuro con más beneficios para la comunidad.

Hispano Americano sumará al newcom de cara al festejo de su centenario.

Javier Milei habló de los audios: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”.

El presidente habló por primera vez de las presuntas coimas en la Andis: “Lo vamos a llevar a la Justicia y demostrar que mintió”, dijo sobre Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad.

Conflicto docente: Adosac ratificó el paro de 48 horas para hoy y mañana.

Guillermo Francos dijo que el reinicio de las represas debe ser ratificado en China.

Junto a la militancia, el cura Juan Carlos Molina, de Fuerza Santacruceña, arengó: “¡Viva Perón, carajo!”

El cura encabeza la lista a diputado nacional por el peronismo en Santa Cruz. Fue el último orador en la presentación en Boca Río Gallegos.

“Lucho” González, la estrella de La Voz Argentina, se casará en Río Gallegos.