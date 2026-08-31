No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mariano Navone dio el gran golpe en el debut del US Open 2026. El tenista argentino derrotó a Novak Djokovic por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, después de cuatro horas y 36 minutos de competencia en el estadio Arthur Ashe, la cancha central del Abierto de Estados Unidos.

El bonaerense, ubicado entre los mejores 50 jugadores del ranking mundial, logró sobreponerse a una desventaja de dos sets a uno ante uno de los máximos referentes de la historia del tenis. Djokovic, actualmente quinto del escalafón y dueño de 24 títulos de Grand Slam, quedó eliminado en la primera ronda.

La victoria le permitió a Navone avanzar a la segunda fase del último Grand Slam de la temporada y protagonizar una hazaña que quedará entre los momentos más destacados de su carrera.

Mariano Navone dio el golpe ante Novak Djokovic en el Arthur Ashe

El escenario estuvo a la altura de la magnitud del partido. Navone y Djokovic se enfrentaron en el estadio Arthur Ashe, la cancha central del US Open, con capacidad para 23.771 espectadores.

Para el argentino significó además su primer enfrentamiento oficial ante Djokovic sobre la superficie dura de Nueva York. Del otro lado de la red estaba un jugador que llegó al torneo con 24 títulos de Grand Slam y cuatro consagraciones en Flushing Meadows, conseguidas en 2011, 2015, 2018 y 2023.

Djokovic también había sido finalista del US Open en seis oportunidades: 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021.

Navone, en cambio, llegaba con poco recorrido en Nueva York y apenas un triunfo previo en el torneo. Sin embargo, su presente deportivo le permitía afrontar el desafío con antecedentes importantes.

El argentino revirtió el comienzo y ganó el primer set

Los primeros minutos estuvieron marcados por la magnitud del escenario y del rival. Djokovic aprovechó el inicio para ponerse rápidamente 3-0, mientras Navone necesitaba adaptarse a jugar por primera vez ante el serbio en la cancha principal del Abierto de Estados Unidos.

El argentino comenzó a soltarse a partir de ese momento, ganó confianza con sus golpes y consiguió recuperar el quiebre en el séptimo game.

La lluvia obligó luego a esperar el cierre del techo retráctil antes de continuar con el encuentro. El primer set terminó definiéndose en tie-break, donde Navone consiguió imponerse por 7-6(5).

Djokovic igualó el partido y mostró problemas físicos

El segundo parcial tuvo un desarrollo equilibrado, aunque Djokovic comenzó a evidenciar dificultades físicas. Durante uno de los cambios de lado recibió medicación por parte del fisioterapeuta.

El serbio generó cuatro oportunidades de quiebre, dos en el tercer game y otra en el quinto, pero recién logró concretar una ruptura en el undécimo juego. Con ese quiebre consiguió llevarse el set por 7-5 y emparejó el encuentro.

La experiencia del ex número uno del mundo apareció entonces en un momento determinante. A sus 39 años, Djokovic consiguió sostener el nivel competitivo pese al desgaste físico y pasó al frente en el partido.

En el tercer parcial, el serbio volvió a quebrar el servicio de Navone en el noveno game y aprovechó su tercera oportunidad de set point para quedarse con el parcial por 6-4.

El desgaste, sin embargo, comenzaba a hacerse cada vez más evidente.

El momento crítico de Djokovic y la reacción de Navone

Antes de que terminara el tercer set, Djokovic se dirigió hacia uno de los costados de la cancha y vomitó. La situación dejó expuestas las dificultades físicas que atravesaba el serbio durante el extenso partido.

Navone, pese a encontrarse nuevamente abajo en el marcador, mantuvo su concentración y continuó buscando el partido.

En el cuarto set, Djokovic consiguió quebrar en el tercer game y se adelantó 2-1. Sin embargo, no pudo confirmar la ventaja. Navone recuperó el quiebre y, a partir de allí, volvió a imponer la potencia de sus golpes.

El argentino consiguió dos nuevas rupturas y cerró el parcial 6-2 para llevar el partido a un quinto y definitivo set.

Mariano Navone cerró la hazaña con un contundente 6-1

El último parcial terminó marcando la diferencia. El desgaste físico de Djokovic fue cada vez mayor y el serbio dejó de encontrar respuestas ante un Navone que mantuvo la intensidad.

El argentino se mantuvo enfocado en su juego mientras Djokovic no podía ocultar el impacto físico y emocional de la situación. El serbio llegó incluso a contener las lágrimas frente a los espectadores.

Navone no se apartó de su plan y terminó sellando la victoria con un contundente 6-1.

Así, después de cuatro horas y 36 minutos, el argentino consiguió una victoria por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 que le permitió avanzar en el US Open.

Un triunfo histórico para el tenis argentino

La victoria de Navone tiene además un significado estadístico destacado. El bonaerense se convirtió en el primer jugador en más de 20 años en eliminar a Djokovic en la primera ronda de un Grand Slam.

El único antecedente mencionado en ese período correspondía al estadounidense Paul Goldstein, quien derrotó al serbio en el Australian Open 2006.

Navone también pasó a ser el segundo argentino en vencer a Djokovic en un torneo de Grand Slam. El antecedente anterior había sido protagonizado por Guillermo Coria, quien superó al serbio en la ronda de 64 de Roland Garros 2005.

El gran 2026 de Mariano Navone

El triunfo ante Djokovic se suma a una temporada en la que Navone ya había conseguido resultados de relevancia.

El argentino comenzó el año conquistando el título del Challenger 175 de Cap Cana sobre cemento. Posteriormente, durante la gira europea sobre polvo de ladrillo, consiguió su primer título ATP Tour en Bucarest y alcanzó la final del ATP de Ginebra.

También protagonizó un triunfo de enorme relevancia en el Masters 1000 de Roma, donde derrotó al canadiense Félix Auger-Aliassime, quien en ese momento ocupaba el cuarto puesto del ranking mundial.

Durante la gira norteamericana sobre cemento, Navone volvió a imponerse ante jugadores de mejor ranking. En el Masters 1000 de Montreal derrotó al monegasco Valentín Vacherot, ubicado en el puesto 18, mientras que en el Masters 1000 de Cincinnati venció al belga Raphael Collignon, entonces 38° del mundo.

Ese recorrido encontró ahora su capítulo más importante con la victoria sobre Djokovic en el US Open.

¿Contra quién jugará Mariano Navone en la segunda ronda?

Con el triunfo sobre Djokovic, Navone avanzó a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Su próximo rival saldrá del partido entre el suizo Stanislas Wawrinka y el italiano Matteo Berrettini.

Wawrinka, ubicado en el puesto 127 del ranking, fue campeón del US Open en 2016 y recibió una invitación para disputar el cuadro principal en su última temporada como tenista profesional. Berrettini, por su parte, aparece en el puesto 43 del escalafón mundial.

Navone espera así por su próximo desafío después de protagonizar una de las grandes sorpresas del US Open y conseguir, ante Novak Djokovic, la victoria más resonante de su carrera.