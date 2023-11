Argentina despierta el interés del turismo del sur de Brasil en la Festuris de Gramado

(Por Alejandro San Martín, enviado especial).- La 35º edición de la Feria de Turismo de Gramado (Festuris), que se inició este viernes y finaliza el domingo en esa ciudad del Estado brasileño de Rio Grande del Sur, cuenta con una gran presencia argentina integrada por más de 20 empresas de tour operadores, representantes de cámaras privadas y cinco destinos nacionales que buscan continuar con el posicionamiento del país en ese mercado turístico.

Corrientes, Chubut, Buenos Aires, Mendoza y El Calafate, a los que se suman la ciudad de Buenos Aires y Bariloche para el segmento de Turismo de Lujo, se hicieron presentes en esta importante feria que involucra un Estado de más de 11 millones de habitantes, y un PBI por encima de la media del resto de Brasil y equiparable al de Uruguay y Paraguay juntos.

También participan de la Feria la Cámara Argentina de Centros de Esquí, Aerolíneas Argentinas, y Destino Argentina, entre otros, que llegaron a esta ciudad de estilo centroeuropeo "por la particularidad de que al ser en el sur de Brasil, convoca a todo lo que es regional", dijo a Télam Marcela Cuesta, coordinadora del Mercado Brasil en el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

"Entonces aquí alcanzamos no solo el público brasileño, sino también a los paraguayos, bolivianos, uruguayos, venezolanos y colombianos", agregó Cuesta, a quien acompaña Natalia Pisoni, para el segmento del enoturismo.

Gramado es un destino muy apreciado por los brasileños, de hecho es el segundo más visitado después de Río de Janeiro para el mercado interno, y tiene la particularidad de ser un destino de lujo, con lo cual los operadores vienen representados por sus dueños.

"Los dueños vienen a disfrutar del destino que tiene además el lanzamiento del Natal Luz, un espectáculo de luz, color y sonido que convoca mucho a los brasileños", explicó Cuesta al finalizar la primera jornada.

"Entonces -continuó-, para nuestros prestadores de servicios, para los operadores y para los destinos, es inmejorable la relación con el operador directo de Brasil".

Los organizadores de la Feria dispusieron espacios para diferentes segmentos turísticos: lujo, LGBT, turismo de reuniones, y gastronómicos, además de un nuevo espacio, el de bodas, que está muy de moda para todos los mercados.

Por su parte, el cónsul adjunto argentino en Porto Alegre, Matías Giménez Costanzi, destacó en declaraciones a Télam "que esta Feria, en su 35º edición, tiene una enorme importancia y potencial para la República Argentina", al tiempo que señaló "la gran afinidad cultural" con la región, con la que se comparte "el mate, el asado y el folclore".

"El gaúcho -como se conoce a los habitantes de la región- tiene una gran simpatía por la Argentina, una gran curiosidad e interés por nuestra cultura, nuestra tierra, costumbres y paisajes, y en ese sentido yo creo que la Festuris, lógicamente, representa una oportunidad enorme para nuestro sector turístico", remarcó.

En tanto, la directora de Turismo de Corrientes, Mercedes Alegre, señaló la importancia de la feria para la provincia litoraleña, sobre todo en lo referente a la pesca deportiva, "por el gran caudal de visitantes brasileños que arriban a practicarla, sobre todo del sur de Brasil".

"Tenemos muchas zonas de fronteras con Brasil, entonces también los fines de semana o los periodos largos vienen mucho; es lo que llamamos el turismo de cercanía. Vienen con la familia en auto, por ejemplo, y ahora estamos muy felices de escuchar todas las ventajas que nos va a ofrecer esta conectividad que va a tener y que tiene Aerolíneas Argentinas y cómo va a ir incrementando los vuelos", enfatizó.

La funcionaria precisó que llegó a la feria con el acompañamiento de una docena de empresarios de distintos productos y de agencias receptivas, entre los que destacan muchos operadores de pesca.

Por Mendoza se hizo presente el secretario Ejecutivo de la Cámara de Turismo de esa provincia cuyana, Sergio Peña, quien también resaltó la importancia del turismo de Brasil.

"Hace mucho que el destino Mendoza está presente en la feria, y en los últimos años ha incrementado esa presencia", dijo, y destacó que "el producto estrella es el vino, que es lo que más busca el turista brasileño, que le encanta".

Respecto de la llegada de turistas gaúchos a la provincia, Peña señaló "que vienen bastantes, es un buen mercado, aunque lógicamente no se puede comparar por ahí con mercados que tienen otro volumen de público, pero sí, no deja de ser bastante importante".

En el segmento de Turismo de Lujo, el escritorio de Bariloche, a cuyo frente atendió Fernando Amer, director de Trade del Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur), no dejó de recibir consultas y cargar la agenda de reuniones durante toda la primera jornada de la feria.

"La agenda se llenó en dos horas cuando se abrió y tengo gente que se sienta, que no tiene cita conmigo tampoco. El interés es enorme, no sólo para lo que es la temporada de invierno, que es la tradicional que busca el turista brasilero, el agente brasilero que más vende, digamos, pero están preguntando mucho por lo que es Bariloche más allá de la nieve", explicó a Télam.

"Muchísimo de lo que es verano, qué actividades o experiencias de alta gama hay que se pueden hacer en servicios exclusivos, es decir, otras opciones que van más allá del típico paquete de siete noches de invierno que venía vendiendo el mercado", agregó.

Entre lo que ofrece Bariloche para ese segmento, detalló opciones que se ofrecen como "visitar estancias en la Estepa Patagónica, que está muy cercano a la ciudad; alquilar un velero privado para hacer una navegación por el lago; y experiencias culinarias únicas, entre otras".

La ciudad de Buenos Aires también ocupó un lugar en el segmento de lujo, y en tal sentido, la gerente de Promoción de Visit Buenos Aires, María Laura Pierini, aseguró que la ciudad, "es un destino atractivo para los brasileños y para el público de lujo".

"Nosotros nos esforzamos por ofrecer productos diferenciales y renovarnos constantemente para atraer a los visitantes que ya conocen la ciudad, y en cuanto al público de lujo, buscamos productos exclusivos y experiencias auténticas, como shows de tango diferentes, cenas en el atelier de un orfebre, o degustaciones de vino en un velero", mencionó.

Finalmente, Leonardo Gaffet, ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, resaltó la importancia de participar en la feria de turismo y promocionar a Chubut como destino.

"Chubut tiene una diversa gama de atractivos, entre ellos la Península Valdés, la Cordillera de los Andes, museos paleontológicos y reservas naturales, y el objetivo es incrementar el turismo comercializado y atrayendo visitantes del sur de Brasil", resaltó.

Festuris 2023 creció un 23% en relación al año anterior con sus tres pabellones de Serrá Park totalizando 27 mil metros cuadrados de áreas construidas, con 400 stands que reúnen 2700 marcas y treinta de Brasil, y 40 destinos internacionales, y con un volumen de negocie de unos 400 millones de reales.

(Télam)