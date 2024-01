El Patio del Indio Froilán, un lugar elegido por los turistas argentinos y extranjeros

Al norte de la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero, una parada que no debe faltar es el patio del Indio Froilán, el lugar elegido no sólo por los santiagueños, sino por los turistas de todo el país e incluso extranjeros que llegan atraídos por la cultura, la tradición y las costumbres del santiagueño que se observan en este espacio en donde reina la música y el baile.

Cada domingo es una fiesta bien santiagueña lo que se vive en el Patio del Indio Froilán, donde el folclore y la danza es una constante.

Allí, todos y todas se animan a salir a la pista, por más que nunca hayan bailado una chacarera, los santiagueños son anfitriones y la música los lleva sin necesidad de tecnicismos.

Si bien los domingos desde el mediodía son los de mayor convocatoria, "Tere" Castronuovo, integrante de la Fundación Patio del Indio Froilán, dijo a Télam que el patio está abierto todos los días de 9 a 20, para los "que quieran visitarnos para conocer o ver a Froilán haciendo bombos".

En ese sentido, dijo que durante estas vacaciones fueron muchos los visitantes que recibieron de Córdoba, Tucumán, Rosario, Buenos Aires y también "gente de afuera, como Estado Unidos y España, que quedan sorprendidos porque vienen de la urbanidad y se encuentran con el monte, el respeto a la naturaleza y las creencias populares".

"Este no es un lugar como una peña, sino una gran familia, donde los que llegan se sienten como en su casa, se crean lazos solidarios, la gente se siente bien y siempre quieren volver", consideró "Tere".

"Hay una gran franja de jóvenes que siempre vienen, comparten, e incluso hay chicos que están con camisetas de diferentes clubes deportivos, pero reina la amistad y el compartir", reflexionó.

El patio de Friolán "es un proyecto de economía social, del que viven 48 familias, entre ellos de la comunidad Tonocotés", dijo Castronuevo, quien detalló que hay 18 puestos de comidas y 36 artesanos. "Y por eso somos una gran familia", remarcó finalmente.

Antes de llegar al patio, está un nuevo lugar: La Reserva ecológica Ashpa Kausay, que es un parque ecológico acompañado de senderos y paseos donde se puede apreciar la fauna autóctona de la región.

Es un espacio de conservación y turismo sustentable, elegido por las familias para estar en contacto con la naturaleza y compartir momentos de recreación, ya que además de la biodiversidad, hay juegos infantiles y merenderos, y se puede apreciar un monumento al bombo, como identidad santiagueña. (Télam)