Presentaron en Santa Fe el "Manual de eventos sostenibles" para potenciar turismo de reuniones

El Gobierno nacional y la Municipalidad de Santa Fe presentaron el “Manual de eventos sostenibles”, pensado para "optimizar los recursos en la organización de eventos y promover un turismo cada vez más sostenible", informaron hoy voceros comunales.

La presentación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santa Fe y estuvo a cargo del municipio local, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la Asociación Argentina de Organizadores de Eventos y el Bureau de Eventos de la ciudad de Santa Fe.

La directora nacional de Fiestas y Eventos, Fernanda Rodríguez, explicó que "se trata de un trabajo muy intenso que realizamos durante toda la gestión” y sostuvo que "no solo se hizo con un Estado presente, sino con un Estado eficiente e innovador, trabajando en conjunto con la parte local, en este caso de Santa Fe, con los bureaus, y entendiendo qué necesitaban para reactivarse y qué es lo que se viene a futuro”.

"Lo importante es empezar a tener injerencias desde la sostenibilidad y el turismo de reuniones no escapa a eso", añadió Rodríguez, que remarcó que "la sostenibilidad ya no es algo voluntario sino mandatorio porque el cambio climático nos está afectando a nivel mundial y los eventos pueden servir como plataforma para empezar a aplicar esos parámetros de sostenibilidad sobre el cuidado del planeta”.

En ese marco, la funcionaria destacó que “el trabajo público-privado es muy importante para que eso pueda tener un impacto a largo plazo”.

Por su parte, el director de Turismo municipal, Franco Arone, dijo que "la ciudad de Santa Fe tiene como principal producto turístico el turismo de reuniones", por lo que "no es casualidad que estemos presentando este manual".

"Nos parece importante que las universidades, los colegios profesionales, las asociaciones deportivas federadas, el sector privado y el Gobierno tomen este insumo para potenciar los eventos y pensar que también el turismo tiene mucho para aportar a la sustentabilidad”, agregó.

El texto define que el turismo sostenible remite a aquellos eventos que se planifican y ejecutan teniendo en cuenta el impacto ambiental, social y económico, con el objetivo de minimizar su huella ecológica, promover prácticas comerciales éticas y brindar beneficios a las comunidades locales.

La disminución de la huella ambiental implica la gestión eficiente de los recursos, la minimización de los residuos y la utilización de fuentes de energía renovable.

Entre los ejes propuestos figuran los relativos a lo económico, ambiental, de gobernanza y social, y para cada uno de ellos se definieron diferentes acciones.

En ese sentido, Rodríguez mencionó el "rescate de alimentos, el consumo eficiente de energía, la medición de la huella de carbono, elegir una sede sostenible para hacer el evento y la aplicación de un parámetro para mitigar el impacto negativo.

