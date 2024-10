Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un adolescente de 15 años, estudiante del colegio privado San Agustiniano de la localidad bonaerense de San Martín, fue denunciado por crear y vender fotos falsas de sus compañeras de clase desnudas, utilizando inteligencia artificial (IA).

La denuncia fue presentada por un grupo de padres luego de que descubrieran que sus hijas eran víctimas de este delito. Según los denunciantes, el joven utilizaba la plataforma Discord para crear grupos privados donde compartía y vendía las imágenes manipuladas.

“Un compañero de él compró una carpeta y vio todo. Nos mostró las pruebas y con eso hicimos la denuncia”, relató Florencia, madre de una de las víctimas, en una nota con TN.

En ese sentido, Florencia aseguró que son al menos 22 las chicas que fueron víctimas de este delito. Asimismo, señaló que hay alumnas de otros colegios. “Cuando entré al grupo, había imágenes de muchas adolescentes, y los consumidores son mayores y menores”, reveló y advirtió. “Es muy grave, no podemos permitir que esto siga pasando”.

El adolescente habría obtenido las fotografías de los perfiles de las estudiantes en redes sociales y, utilizando herramientas de inteligencia artificial, las habría modificado para crear contenido sexualmente explícito. Las imágenes falsas eran luego difundidas y comercializadas en grupos de chat privados.

Las víctimas de este delito, en su mayoría adolescentes, han sufrido un profundo impacto emocional. La difusión de estas imágenes falsas ha generado situaciones de acoso, bullying y discriminación en el ámbito escolar.

La Fiscalía le secuestró el celular al joven estudiante que vendía fotos de sus compañeras (Imagen Clarín).

Los padres denunciantes han expresado su descontento con la respuesta del colegio ante esta situación. Según aseguran, la institución educativa ha minimizado el hecho y no ha tomado medidas concretas para proteger a las víctimas y prevenir futuros casos.

La causa ha quedado a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín. Se ha ordenado un allanamiento en la vivienda del acusado, donde se secuestró su computadora para analizar el material incautado. Además, se citará a declarar a los padres del menor y a las autoridades del colegio.

“Pedimos que al menos no se acerque más a las chicas, pero nadie nos garantiza que esto no vuelva a pasar. Hasta ahora, no hicieron nada al respecto”, sentenció la madre de una de las víctimas.