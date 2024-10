Luego de que en “Desayuno Americano” (América) dieron a conocer que Alejandro Fantino demandó judicialmente a Mirtha Legrand y a su nieto, Nacho Viale, el periodista dialogó con “LAM”, conducido por Ángel de Brito, y dio impactantes detalles sobre la acción que tomó.

La demanda de Fantino contra Legrand se relaciona con una emisión del programa de “La Chiqui”, donde estuvo como invitada Natacha Jaitt, quien, sin pruebas concretas, dio una lista de nombres de famosos involucrados en una red de pedofilia.

“Es un juicio que inició en el 2018, es una demanda civil y comercial, que yo, energéticamente, me desligué; es más, ni siquiera sabía cómo eso seguía”, comenzó diciendo Alejandro.

En este marco, continuó: “No sabía a quiénes habían llamado de testigos, quiénes iban a declarar, ni cuándo iban a declarar. Eso lo siguió jurídicamente mi abogado y yo, por una cuestión energética, me desconecté. No pensé más en todo lo que pasó, ni en el juicio”.

Luego, en caso de ganar la demanda, comentó qué hará con el dinero. “La plata, por supuesto, no me la pienso quedar… No sé si irá al hogar de ancianos de mi pueblo. No sé cuánto va a durar (el juicio), porque, por ahí, dura años”, expresó.

Por último, el cronista contó que, en la mediación, Viale no quiso conciliar y quiere ir hasta las últimas consecuencias. “Hubo una mediación que se hizo por escrito en 2019, pero no sé ni qué juzgado tramita. Te digo que el juicio está, es civil y comercial, no es penal… yo, solté. A mirar para adelante”, cerró Fantino.

Cabe destacar, que uno de los testigos en este caso fue el periodista Gustavo Grabia, quien estuvo en la mesa aquella noche. Durante una aparición en “Desayuno Americano”, Grabia, reveló: “Ella (Natacha) miraba y hablaba para el costado; después, me enteré de que había una persona del Servicio de Inteligencia detrás de cámara”. Más tarde, Jaitt rectificó sus declaraciones ante la Justicia.

