La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) le dejó un mensaje claro al gobernador Claudio Vidal respecto a cómo marcha -a su modo de ver- la gestión provincial, en el momento más delicado del Gobierno desde que asumió el representante del partido SER, el pasado 10 de diciembre.

Reyes se reunió este viernes con el diputado provincia Pedro Muñoz (ARI-CC) y con el apoderado de la UCR, Javier Stoessel, con quienes analizó los últimos meses de la realidad de Santa Cruz. Más tarde, entrevistada en LU12 AM680 Radio Río Gallegos, la diputada, que venía teniendo un discurso muy optimista del Gobierno de Vidal, realizó algunas críticas respecto a la dirección política en temas como YPF, la salud, la educación, el desarrollo y la justicia, entre otros.

“Nosotros venimos con una construcción desde hace mucho tiempo vinculada a las políticas públicas que estamos convencidos que tienen que existir en nuestra provincia para que cambie no solamente la materia productiva, sino el modelo de educación, el de salud, de desarrollo, de trabajo, de justicia, entonces hacemos periódicamente un análisis de cómo vemos la marcha de la política santacruceña y la política nacional y cómo nos posicionamos en cuanto a determinados temas que creemos que son importantes”, dijo y señaló: “Sin ser una oposición que pone palos en la rueda o que todo está mal, señalar aquellas cosas que para nosotros no se están haciendo de la forma que creemos que hay que hacerlas para cambiar el modelo que se venía aplicando en Santa Cruz durante tantos años”.

De izquierda a derecha: Pedro Muñoz, Roxana Reyes y Javier Stoessel.

Luego aclaró: “Así como colaboramos a nivel nacional, queremos que al país le vaya bien y yo no me sonrojo porque digo que quiero que al país le vaya bien, yo soy argentina y quiero que tantos jóvenes que piensan que la solución es Ezeiza, encuentren posibilidades en la Argentina, que tantos chicos que no comen o gente que la pasa mal puedan encontrar posibilidades, que nosotros realmente podamos encauzar la situación económica del país; bueno, lo mismo para la provincia, quiero que a la provincia le vaya bien y por eso estamos trabajando”.

La legisladora expresó que a todo nuevo gobierno hay que darle un tiempo de acomodamiento para formar equipos, pero “también tiene que tener señales” y “así como hablamos de tiempo, hablamos de acompañamiento, hablamos de no poner palos en la rueda, de no ser una oposición destructiva, también hay que dar señales y estas señales que nosotros estamos pidiendo tienen que ver con un cambio de modelo; yo estoy convencida que la ciudadanía de Santa Cruz votó un cambio, y votar un cambio significa salir de un modelo anterior que nos postergaba y para eso tenemos que tener señales muy claras de a dónde van las políticas públicas; no se trata de cambiar un gabinete, cambiar nombres, es el Gobierno el que tiene que tener decidido qué educación quiere para los santacruceños y tiene que ejecutar ese plan de gobierno a través de sus funcionarios“.

Reyes “le marcó la cancha” al gobernador.

Y también “cómo piensa reactivar la matriz productiva, cómo piensa hacer que Santa Cruz sea atractiva para la llegada de inversiones, cómo piensa dar estabilidad jurídica, seguridad jurídica, estabilidad fiscal, cómo piensa desarrollar una industria tan importante para nosotros como es el turismo, cómo vamos a salir de esta situación que nos tiene con esta incertidumbre que tiene que ver con la situación de las áreas hidrocarburíferas y la salida de YPF“, agregando que: “Esto no solamente requiere señales claras, sino que además requiere mucha información pública; la falta de información pública que caracterizó al gobierno anterior, ese ostracismo o ese que se hicieron dueños del Estado hasta tomar decisiones profundas sobre nuestro destino de los santacruceños es lo que nosotros queremos que cambie“.

E insistió: “No solamente hay que dar tiempo, sino que, como contrapartida a este tiempo, a esta espera, este cuidado, este acompañamiento, los gobiernos tienen que dar señales y eso es lo que esperamos todos los santacruceños”. Consultada sobre si había algunas señales positivas, respondió: “Una buena señal fue la derogación de la Ley de Lemas, una mala señal es que no tengamos todavía, discutiendo al menos, un nuevo régimen electoral. ¿Qué pasa si hoy llega a pasar algo con un intendente? No tenemos un régimen electoral provincial, o sea que es una buena señal la derogación de la Ley de Lemas y parecía una buena noticia, pero no estamos debatiendo en la Cámara de Diputados un nuevo régimen electoral”, dijo, entre otras cosas.