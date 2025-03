Alfredo Casero estuvo internado tras someterse a una cirugía de cadera. El actor ya recibió el alta médica y en una nota para “Puro Show” (El Trece) reveló cómo se dio cuenta que debía ser operado, pero que priorizó su trabajo.

“No podía dejar el show, no podía parar. Si estoy a la cabeza de algo, lo tengo que hacer. Después de haber pasado tanto tiempo mal, no pudiendo laburar, aparece hacer “Cha, cha, cha” de nuevo y es lo más lindo que me pasó”, comenzó diciendo Casero.

En cuanto al proceso de recuperación, Alfredo, explicó: “Tengo que volver a los escenarios. Esta fue una cirugía que estuvo programada, en la cual hay que trabajar mucho en la recuperación. Lo digo para todos los que me mataron, les agradezco mucho y les mando un beso”.

“¿Ustedes sufrieron las noticias falsas?”, le consultó el cronista a Nazareno Casero, que estaba acompañando a su padre. “Un poco uno está acostumbrado a este tipo de cosas y, cuando no se sale a dar declaraciones, empiezan las especulaciones”, lanzó.

“Es increíble hasta dónde llegan. ‘Coma inducido con palo en el cu…’, déjense de joder”, dijo Alfredo picante, con el estilo que lo representa.

Tras ser dado de alta, el actor compartió su felicidad a través de red social “X” (exTwitter) para agradecer a quienes lo apoyaron durante este difícil momento para él y su familia.

“Acá estoy, amigos. Estaremos con “Chachacha” celebrándolo. Estuve en la “San Camilo”. Es un lugar donde me han tratado como nunca antes”, escribió.

“Doctores Cristian Pico y Alfredo del Sel, gracias. No dejo de hacer “Cha cha cha” ni muerto. Gracias a todos ustedes, los que me acompañaron”, añadió el actor, haciendo referencia al regreso de su ciclo televisivo que, tras su estreno el año pasado, sigue siendo un referente en la televisión argentina.

