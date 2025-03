Nuevamente, Jésica Cirio se encuentra en boca de todos luego de que su exmarido, Elías Piccirillo, fue arrestado el pasado jueves 20 de marzo por la Prefectura Naval Argentina. El empresario fue acusado por el fiscal Franco Picardi de, supuestamente, haberle plantado a Francisco Hauque 1,2 kilos de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros en su camioneta Audi Q8. En este marco, Pamela David contó en “Desayuno americano” (América) cómo se encuentra la modelo.

“Yo le escribí a ella”, reveló la conductora y, tras estos dichos, aseguró: “Está destrozada”.

Luego, David destacó lo querida que es Cirio entre quienes la conocen, señalando: “Es una persona muy querida. Todos los que la conocemos no tenemos nada para decir de ella”.

Acompañada por Luis Bremer, quien se encarga de las noticias del espectáculo en el ciclo, Pamela aprovechó su intervención para brindar más detalles sobre la situación de la modelo. Tomando su celular, David explicó los mensajes que había intercambiado con Jesica luego de la detención de Piccirillo.

“Está destrozada. Está bien acompañada, bien contenida, porque la gente que la conoce la quiere y la acompaña. Los amigos están en las buenas y en las malas”, comentó con empatía.

En ese momento, Bremer también se sumó a la conversación para dar más contexto sobre la relación entre Cirio y Piccirillo antes de la detención. “Esta semana, según lo informado por la colega Cora De Barbieri, luego de que el abogado de Jesica dijera que estaban distanciados, Cirio habría presentado los papeles de divorcio”, explicó el periodista.

Pamela David, visiblemente conmovida por la situación, cerró el tema insistiendo en que, en este momento, Cirio no está en condiciones de hablar públicamente. “Entiendo perfectamente que hoy Jesica no quiera hablar y está perfecto porque no está bien. Está destrozada, porque no puede entender”, expresó, reiterando el profundo dolor que la modelo está atravesando tras este nuevo escándalo en su vida personal.

Las imágenes desconocidas del pasado de Elías Piccirillo

Mauricio D’Alessandro contó en “Mujeres Argentinas” cómo era la vida de Elías antes de hacerse conocido. “Piccirillo es un muchacho que vivía en Florencio Varela con su primera mujer y empezó a trabajar vendiendo propiedades. Una actividad en una empresa muy conocida, la que tiene un globito como marca y, ahí, se hizo bastante famoso comprando y vendiendo”, contó el abogado en el ciclo emitido por “El Trece”.

“Le fue muy bien y se fue a vivir al río, ahí en Vicente López, donde todo el mundo vive, un lugar donde vive Dalma Maradona, por ejemplo; ahí, empezó a hacerse amigos y relaciones de otro nivel, con más dinero, de mayor contenido económico y mayor cantidad de plata. Empezó a cambiar dólares, se compró relojes caros y se hizo un retail que le quedó bastante bien”, explicó D’Alessandro.

Por otro lado, el periodista Fede Flowers sacó a la luz imágenes nunca antes vistas del pasado de Piccirillo. “Finalmente, detuvieron a Elías Piccirillo en el Yacht de Nordelta, el exmarido de Jésica Cirio. El hombre, que pasó de vivir humildemente en Florencio Varela en una casilla, de trabajar en un Call Center a vivir en Nordelta/Av.Libertador y manejar millones de dólares, está muy complicado.”, escribió el comunicador en “X”.

Leé más notas de La Opinión Austral