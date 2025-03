Durante una nueva emisión de Gran Hermano (Telefe), Santiago del Moro ingresó a la casa y le leyó a cada jugador las palabras que le mandaron sus familiares. Cuando tocó el turno de Juan Pablo, el conductor le dio una dura noticia: se enteró que se encuentra soltero, por lo que el participante no pudo aguantar las lágrimas.

Es este marco, Juan Pablo hizo un un streaming y rompió en llanto. “Duele enterarte de esto acá adentro… lo vulnerable que estamos acá, lo solos que nos sentimos, enterarte de gente que elegís y que, por alguna razón, se pone en primer lugar cuando es un momento trascendental en mi vida. Duele una banda, duele muchísimo”, expresó el “hermanito”.

“Por algo, cuando tuve que decidir, elegí venir; por algo, sigo acá. Me gusta jugar mucho a este juego y no me gusta llorar; acá lloré como nunca en mi vida. Siento que estoy en la recta final y quiero darlo todo. Estoy enfocando toda mi energía en eso”, dijo.

Tras esto, prosiguió: “Hoy es uno de esos días malos. Quiero volver a disfrutar como estaba disfrutando, sacarme esto de encima, dar vuelta a la página. Sentí que en un momento me iba, pero, al final, quien terminó expuesto fui yo”.

Y, añadió: “En ese momento quería darle una mano con sus redes, hacer lo que siempre quise hacer, con toda la gente que tengo alrededor. A mi familia, mis amigos, a los que me apoyan. Me encanta crecer y ver crecer a los míos”.

Por último, lanzó: “Esta casa me hace pelota. No es fácil enterarse de estas cosas, aunque ya tenía varios indicios… Me había puesto mal por eso. Ahora tengo la certeza y sé por qué mi familia me lo está diciendo”.

