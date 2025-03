Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, la eliminación de Luciana Martínez de Gran Hermano 2025 conmocionó a los seguidores del reality y, en especial, a sus amigos dentro de la casa. La santacruceña quedó fuera de competencia tras un mano a mano con Chiara Mancuso, en una gala cargada de tensión y emociones.

Su partida desarmó al “Tridente“, el grupo que conformaba junto a Santiago “Tato” Algorta y Luz Tito y dejó un vacío que afectó profundamente a sus dos compañeros, quienes no pudieron contener la tristeza. En una emotiva charla en la habitación, Tato se mostró visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos expresó: “Ella me bancó en las buenas y en las malas. ¿Sabés lo que es tener alguien así en la vida? Y todo lo hacía con buena intención. Todos cometemos errores, pero… pase lo que pase, ya nos dejó una amiga Gran Hermano. Me falta una persona”.

Por su parte, Luz, sumida en la melancolía, se refugió en el peluche de pingüino que Luciana le dejó como recuerdo, en un gesto que simbolizó la fuerte conexión que compartían dentro del reality.

Luciana Martínez, oriunda de Pico Truncado, Santa Cruz, conquistó al público con su historia de superación, valentía y autenticidad. Sin embargo, su popularidad sufrió un duro revés tras las acusaciones de hostigamiento por parte de Bati Larrivey y la advertencia del “Big”, lo que influyó en su eliminación con el 51,2% de los votos.

A pesar de su salida, su paso por la casa dejó una marca imborrable. No solo visibilizó su identidad como mujer trans, sino que también protagonizó uno de los momentos más emotivos de la edición: el reencuentro con su madre, Marta, en el segmento de “Congelados”, donde la aceptación incondicional conmovió a todos los televidentes.

El impacto de su eliminación se sintió con fuerza tanto dentro como fuera de la casa, y sus seguidores continúan manifestando su apoyo en redes sociales. Mientras tanto, Tato y Luz intentan sobrellevar la ausencia de su amiga y seguir adelante en la competencia, pero con un vacío que será difícil de llenar.