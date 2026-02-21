Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Javier Milei no necesitó estar en el país para conseguir la victoria política más importante de su gobierno. Con la mayoría en las urnas y una mesa política ordenada bajo la conducción de Karina Milei, le alcanzó para ver desde Estados Unidos a gobernadores peronistas no kirchneristas facilitar la reforma laboral. El desafío es que sea irreversible y, con ese fin, profundizará la agenda de transformación estructural. Los planes se revelarán el próximo domingo en el discurso que dará desde el Congreso.

El bloque de Unión por la Patria votó en contra sin fisuras, pero no fue suficiente para cubrir los cráteres que existen en el justicialismo. En especial los profundizados por dirigentes que se llevaron el triunfo en las urnas legislativas de octubre en sus provincias, con el sello de Fuerza Patria -el frente de unidad peronista versión 2025- y con una plataforma que explícitamente prometía oponerse a la reforma laboral.

Con el envión que le da a Milei este triunfo parlamentario, con la autoridad presidencial reforzada y la temeridad de sus alfiles acumulando respeto ante los socios no violetas en auge, el partido que se fundó en 2021 se prepara para intentar un rediseño sistémico del país que perdure en el tiempo.

Dos reuniones claves para la agenda de reformas

Esta semana habrá dos reuniones claves al respecto. La primera será el lunes a las 14.30 en la Casa Rosada. Será un momento de celebración pero también de puesta en marcha de los planes futuros de la mesa política de Milei, que se muestra despierta, tanto como la oposición férrea abatida.

La dinámica del órgano de poder que reemplazó al triángulo de hierro en Balcarce 50 para hacer realidad la agenda de Milei, se encuentra en su mejor momento. Hay internas, sí, pero prima la concentración para dotar de institucionalidad cada idea, como la de modificar las regulaciones laborales en el marco o al filo del reglamento parlamentario.

Hay errores, sí. El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger -no integrante de la mesa política pero con despacho en la Rosada- quedó fuera de los micrófonos mediáticos tras graficar con extrema claridad de qué se trataba el artículo 44 sobre las licencias por enfermedad. Pero son mínimos o, a priori, fácilmente contrarrestados.

Y hay obstáculos, sí. Como el despido de más de 900 trabajadores de una fábrica de neumáticos -FATE- a 24 horas del tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma laboral con la que el gobierno promete mejorar la calidad del empleo y crear nuevos puestos. Pero hay reacción, con las herramientas a disposición: el Presidente apuntó a una “conspiración” rápidamente, así como en lo formal, se dictó la conciliación obligatoria.

No faltó el refuerzo de la postura oficial a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre la posibilidad de acceder a mejores precios con la apertura comercial que promueve el Gobierno y que permite el ingreso indiscriminado de productos que se fabrican en el país, pero a valores más accesibles para el bolsillo.

Qué será de esos precios cuando ya no haya competencia local, será un debate para otro momento. Qué será de esos trabajadores, no tanto.

Milei amplia su núcleo duro de aliados

Por lo pronto, la mesa política mira un tablero propicio para trabajar. Ya contaba con los aliados del PRO y parte de la UCR. Dos partidos que colaboraron con el Presidente para blindar los vetos al aumento de las jubilaciones y de los fondos universitarios, también de la emergencia en Discapacidad.

Ese núcleo duro dispuesto a pintarse de violeta para votar en el Congreso parece ampliarse a la luz de cómo votaron la reforma laboral en la Cámara de Diputados las terminales que responden a gobernadores, ya considerados por lo menos “afines” en la Casa Rosada.

Se trata de dirigentes de extracción peronista, en su mayoría muy críticos del kirchnerismo, algunos afiliados al PJ -Partido Justicialista-: Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), y Raúl Jalil (Catamarca). Junto con un no peronista, Rolando Figueroa (Neuquén), le sumaron a Milei unos 15 legisladores para el quórum. Si no se sentaban, no se trataba el proyecto.

En esa sintonía, las bancas cordobesas se ausentaron. La provincia gobernada por otro peronista no kirchnerista, Martín Llaryora, tuvo notables bajas en el recinto.

No estuvo presente el exgobernador, Juan Schiaretti. Tampoco Alejandra Torres e Ignacio García Aresca. A los tres los contaban hasta unos días atrás en la Rosada como votos en contra.

Un tablero propicio para esperar

La ley que aprobó la Cámara de Diputados y que vuelve el próximo viernes al Senado para finalizar el tratamiento tendrá impacto inmediato y tangible en las relaciones laborales. El Gobierno sostiene que reducirá la informalidad y mejorará la tasa de desempleo. Desde Unión por la Patria anticipan el resultado contrario.

Si de cara al 2027, la reforma del universo del trabajo no da frutos, la oposición no dialoguista tendrá parte de la base para construir una propuesta alternativa. En ese win miran con lupa el índice de precios del Indec, la baja del consumo, la merma del poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias en alza, entre otros.

Advirtieron esta semana por la falta de consensos transversales sobre la reforma laboral, lo que podría generar un bumeran para los beneficiados por el modelo de Milei.

Así quedó expuesta la postura cuando el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martinez, cerró los discursos en la maratónica sesión con una frase no tan difundida pero estruendosa para la Casa Rosada, en especial por su potencial escollo para los empresarios que tomen decisiones en base a la ley de reforma laboral y de las facilidades que les otorga para las indemnizaciones por despido.

“Es una normativa absolutamente antiobrera y antitrabajador e inconstitucional; cuando asumamos nuevamente el Gobierno de la Nación va a ser derogada inmediatamente”. Así concluyó la sesión.

Javier Milei reúne al Gabinete nacional por primera vez en 2026

Al filo del discurso que dará el domingo 1° de marzo a la noche desde el Congreso Nacional, el presidente Milei reunirá también, por primera vez en el año, al Gabinete ampliado.

El segundo encuentro en la agenda presidencial será el martes en la Casa Rosada y tendrá como fin informar a ministros y funcionarios de primera línea el temario que impulsará para el período de sesiones ordinarias. Prima el hermetismo sobre los detalles, pero hay versiones de reforma tributaria, electoral (fin de las PASO) y del Código Penal.

Milei arranca la segunda mitad de su gobierno con la “modernización” laboral a punto de ser puesta en marcha y va por más en año no electoral. Pero no escapará a la temeridad de las urnas. Su principal socio económico, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfrentará las de medio término, momento clave para la continuidad del proyecto republicano, al cual está atado el del mileismo.