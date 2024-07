Aunque a Wanda Nara y Mauro Icardi se los ve muy felices desde hace meses, recientemente, surgió el rumor de que ella le habría pedido el divorcio; a raíz de esto, Paula Varela se contactó con la la abogada de la empresaria y, durante el programa “Social del espectáculo” (El Trece), conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, reveló lo que le confesó acerca del vínculo entre la pareja.

¿Cómo surgieron los rumores de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

En el programa A la Tarde (América TV), Diego Estéves sorprendió al anunciar: “Tengo una bomba… Wanda Nara le habría pedido iniciar los trámites de divorcio a Mauro Icardi en Argentina. La información, es que está decidida”.

Y, continuó: “Me dice esta persona, del entorno familiar de Nara, que está intermediando, sobre todo con Wanda, que está decidida… Mauro no quiere”.

Luego, hicieron referencia a la división de bienes, y, @gossipeame, reveló: “Eso, en teoría, ya con el “WandaGate” estaba todo resuelto”; sin embargo, cuando comentaron que debería ser mitad y mitad, Pochi, sentenció: “No, Mauro cuando fue lo del “WandaGate”, le dijo ‘te dejo todo, a mí no me importa nada’, firmaron y le quedó todo a ella”, sentenció.

¿Qué dijo Ana Rosenfeld sobre los rumores de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

Varela, comentó: “Hablé con Ana Rosenfeld para preguntarle un poco, porque es la abogada de Wanda, la que siempre está al tanto de todo, y me dijo ‘es cierto, Wanda lo pidió’, de hecho, tengo la captura. Le pregunté del divorcio, puntualmente, le dije ‘¿se está separando?’, y, me dice ‘sí, ella tomó esa decisión'”.

En ese momento, contó que siguió indagando al consultarle si ya le había pedido que inicie los trámites de divorcio.”Me dijo ‘no, todavía no hay ningún pedido de divorcio’, confesó Rosenfald. “Me dice que “es una decisión de Wanda separarse”, pero que no hay pedido ningún tema de divorcio, no le pidió a Ana que accione, todavía, con esa parte”, manifestó la panelista.

