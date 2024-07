Durante el programa de streaming “Nave Nodriza” (Picnic Extraterrestre), el cual es conducido por Moria Casán, Lali espósito estuvo de invitada y dio impactantes detalles acerca de su relación con Pedro Rosemblant, desde cómo fue la primera vez que se conocieron hasta qué frecuencia sexual tienen.

¿Cómo fue el primer encuentro entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Lali le reveló a Moria que ella fue quien dio el primer paso. “Le hice un chiste picante a algo que él había subido a sus redes… le hice un chiste de calle; una cosa como “mirá que carita”, no sé… una boludez graciosa”.

“Y él picó”, manifestó la conductora, a lo que la cantante volvió a repetir lo que dijo la exmodelo y asintió con la cabeza; ante esto, prosiguió: “Después… mucho tiempo después, nos vimos. No fue al toque”.

Luego de estas declaraciones, Casán quiso indagar acerca de cómo continuó el vínculo tras las reacciones en las redes. “¿Pero… cómo siguió ese “pique”, seguiste alimentándolo con likes?”, le consultó. “Algún que otro mensaje, hasta que nos conocimos personalmente”, confesó la artista.

“¿Donde se conocieron?”, le preguntó la exvedette. “En una juntada de amigos. Yo sabía que él iba a ir, lo que no sabía era que medía 1,90”, indicó Espósito, dejando impactada a la entrevistadora. “Qué linda altura”, aseveró Moria.

Luego, Lali dio detalles acerca del día en el que se conocieron. “Entró, y yo, por primera vez en mi vida, que creo que esto debe ser un primer buen indicio… viste que soy, cancherita, cancherita, y… cuando entró ese metro noventa al establecimiento, donde estábamos, me sentí nerviosa”, reveló.

“Me impactó su porte. Me puse muy nerviosa y no le hablé como por 4 horas. Él venía, se acercaba donde yo estaba y me iba, al punto de que habrá pensado “esta es tarada”. Yo decía “¿qué me pasa?”, que siempre me hago la canchera, la que encaro… me puso nerviosa y, en un momento, ya converse”, confesó la artista.

“Me pasó algo especial con él cuando lo conocí… no fue esa canchereada de siempre”, dijo.

Finalmente, la diva le consultó: “¿Hace mucho que no te pasada?”. “Sí… Nos enamoramos muy al toque”, aseguró la estrella pop.

“Qué lindo”, acotó la exmodelo.

Lali Espósito contó con qué frecuencia tiene relaciones con Pedro Rosemblat

“¿Qué haces hoy a la noche?”, indagó Casán. “Me reúno con Pedrito”, contestó Lali. “¿Van a…?”, sugirió Moria, sin completar la frase, pero dando a entender que planeaban tener relaciones. “Muy probablemente”, se sinceró la invitada.

Entonces, la empresaria, como siempre, fue al hueso. “¿Frecuencia sexual con Pedrito?”. “Intenso. Está viendo mi mamá, Moria”, contestó la actriz, con humor. “Bueno… tu mamá te tuvo debido a la frecuencia sexual, mi amor”, expresó la presentadora . “Somos gente intensa… Jóvenes y valientes”, confirmó la estrella pop.

Leé más notas de La Opinión Austral