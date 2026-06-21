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La cantante británica, Dua Lipa, compartió las primeras imágenes oficiales de su boda con el actor Callum Turner y generó una verdadera conmoción entre sus millones de seguidores; las imágenes, tomadas durante la celebración realizada en Sicilia, mostraron algunos de los momentos más íntimos del evento y, rápidamente, se viralizaron.

La artista publicó una serie de fotografías en las que se la puede ver, junto a Turner, durante la ceremonia y la posterior fiesta organizada en la isla italiana; el posteo incluye retratos de la pareja, escenas de la celebración y detalles del exclusivo evento que reunió a sus familiares y amigos cercanos.

La boda se llevó a cabo en Sicilia, uno de los destinos más elegidos por celebridades internacionales para este tipo de celebraciones, y significó la primera vez que la pareja decidió mostrar, públicamente, imágenes oficiales del casamiento.

Dua Lipa y Callum Turner comenzaron su relación hace algunos años y, desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más seguidas de la escena internacional; a pesar de la enorme exposición mediática de ambos, optaron por mantener gran parte de su vínculo lejos de los flashes.

Por ese motivo, las fotografías publicadas por la cantante tuvieron un fuerte impacto entre los fanáticos, que celebraron el paso dado por la pareja y llenaron las redes de mensajes de felicitación.

La publicación de las fotos de la boda llegó pocos días después de otra situación que, también, tuvo a la pareja como protagonista; durante una jornada de descanso y playa, algunas imágenes de ambos se volvieron virales luego de que se difundiera una fotografía en la que, la cantante, realizaba un “manoteo” hacia el actor.

Aquellas postales desataron una catarata de comentarios en redes y dieron lugar a memes, bromas y múltiples interpretaciones por parte de los usuarios; aunque las imágenes no mostraban ningún contenido explícito, el momento de complicidad entre ambos se convirtió en tema de conversación.

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