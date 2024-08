Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización de una marca de brackets cerámicos, por considerarlos ilegales, por ende, peligrosos para la salud.

La medida fue informada a través del Boletín Oficial de la Nación de este viernes 16 de agosto de 2024, mediante la Disposición 7292/2024.

ANMAT: los brackets prohibidos

La investigación se inició el 4 de julio pasado “en virtud de que personal de esta Administración se constituyó mediante orden de inspección OI 2024/1933-DVS-719 en el domicilio de la calle Celedonio Gutierrez 521 – San Miguel de Tucumán – Provincia de Tucumán, sede de funcionamiento de la empresa «DISDENT» de Anabella Mastrolorenzo”.

En esa oportunidad los inspectores actuantes realizaron un control visual sobre los productos médicos en stock dispuestos para la venta y procedieron a retirar para posterior verificación una (1) unidad de brackets cerámicos “ECCO Ceramic Bracket – Ref UT-KIT-R18-345H – Lot LT201310”.

En ese momento, la ANMAT descubre que mencionado producto no poseía más datos que los descriptos, ni responsable de fabricación, de distribución o registro de producto y consultado el responsable respecto de la documentación respaldatoria de la adquisición del producto descripto, el inspeccionado no pudo aportarla al momento de la inspección, comprometiéndose a enviarla con posterioridad, aunque no se ha recibido comprobante alguno hasta el momento.

Luego de una extensa investigación, la ANMAT dispuso: “Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto identificado como ECCO – Ceramic Bracket hasta tanto obtenga su correspondiente registro sanitario”.