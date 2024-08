Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La industria argentina se encuentra en alerta máxima ante la propuesta de la Administración General de Puertos (AGP) de aumentar significativamente el peaje de la Hidrovía. Esta medida, impulsada por la necesidad de saldar una deuda con la empresa de dragado, generaría un incremento del 62% en los costos logísticos, con consecuencias directas sobre la competitividad de las exportaciones y el nivel de actividad económica.

Un impacto directo en la cadena de valor

El aumento del peaje impactaría de manera directa en toda la cadena de valor, desde los productores hasta los consumidores finales. Los principales afectados serían:

Exportadores : El incremento en los costos logísticos reduciría la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional, poniendo en riesgo la pérdida de clientes y generando una contracción en las exportaciones.

: El incremento en los costos logísticos reduciría la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional, poniendo en riesgo la pérdida de clientes y generando una contracción en las exportaciones. Importadores : Las empresas que importan insumos y productos terminados verían incrementados sus costos, lo que podría generar un aumento de precios y afectar el consumo interno.

: Las empresas que importan insumos y productos terminados verían incrementados sus costos, lo que podría generar un aumento de precios y afectar el consumo interno. PyMEs : Las pequeñas y medianas empresas serían las más perjudicadas, ya que tienen menor capacidad de absorber estos incrementos de costos.

: Las pequeñas y medianas empresas serían las más perjudicadas, ya que tienen menor capacidad de absorber estos incrementos de costos. Consumidores: En última instancia, el aumento de los costos de producción y logística se trasladaría a los precios finales de los productos, generando una mayor inflación.

Las razones detrás del aumento

La AGP justifica el aumento del peaje en la necesidad de saldar una deuda contraída con la empresa de dragado Jan de Nul. Sin embargo, los industriales cuestionan la transparencia en la gestión de los fondos y denuncian que se han destinado recursos a proyectos no relacionados con la Hidrovía, como estudios en Tierra del Fuego o reparaciones en la costanera de Rosario.

La tarifa actual en dólares es de US$ 3,06. La iniciativa de la AGP busca aumentarla en US$ 1,92, lo que representaría un aumento del 62%, llevando el costo a US$ 4,98.

La industria se opone y busca alternativas

La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) han expresado su rechazo a este aumento, argumentando que los usuarios del sistema fluvial no deberían cargar con las consecuencias de una mala gestión. Ambas entidades proponen alternativas como la renegociación de la deuda con la empresa de dragado y la búsqueda de financiamiento a través de otros mecanismos.

“Los usuarios del sistema fluvial no deben soportar las consecuencias de decisiones en las que no tuvieron injerencia, como el incremento del precio del dragado al contratista o la inclusión del IVA en el costo de operación”, expresaron desde la UIA.

Asimismo, desde CIARA consideraron: “Ninguno de los argumentos que presenta la actual Concesionaria, dan suficiente evidencia y respaldo documental imprescindible para su comprobación. Tampoco incluyen una evaluación del impacto del incremento de casi el 63% de la tarifa acarreará a todas las cadenas productivas argentinas y en especial a la agroindustrial”

El aumento del peaje en la Hidrovía plantea un escenario complejo para la industria argentina. La pérdida de competitividad, el aumento de costos y la incertidumbre sobre el futuro generan un clima de preocupación entre los empresarios.