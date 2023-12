Hace unos días atrás, Yanina Latorre hizo un vivo donde dijo que “Pampita le tiene envidia a su hija Lola“. A raíz de esto, la joven, quien se encuentra compitiendo en el “Bailando 2023” (América TV), conducido por Marcelo Tinelli, aprovechó el espacio para disculparse con la modelo.

Las disculpas de Lola Latorre a Pampita en el Bailando 2023

Lola, comenzó diciendo: “Caro, yo te quería pedir disculpas por lo de mi mamá”, a lo que la jueza la interrumpió y enfatizó en que “uno tiene la madre que le toca” y que “no se puede hacer nada”, desligando la responsabilidad a la influencer.

Pero, Latorre continuó: “Esta semana estuve recibiendo agresiones de muchas mujeres, en las redes, por algo que no dije ni pienso. Entonces, como soy la que da la cara acá me gusta decirlo”.

“Te admiro un montón como mujer, como persona, como profesional… Yo nunca dije nada y las cosas que están diciendo no las pienso. Muchas veces, me adjudican las cosas que hacen mis viejos. Si se pelean con alguien, vienen y me lo reclaman a mí. Como si uno por ser hijo pensara igual que sus padres”.

Luego, para concluir, aseguró: “Por más que sean mis papas, hay cosas que no pensamos igual”.

Leé más notas de La Opinión Austral