Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El domingo 14 de diciembre, se llevó a cabo la primera edición de “Los Martín Fierro Streaming“, el cual dejó momentos virales y situaciones que los televidentes no dejaron pasar; una de ellas, sucedió a partir de la entrevista de Nacho Elizalde y Luli González a Nico Occhiato y su pareja, Flor Jazmín, durante la alfombra roja.

Telefe (canal que trasmitió la ceremonia junto a OLGA) publicó un video de la entrevista, en Instagram, y la mayoría de los comentarios destacaron que el creador de LUZU evitaba mirar al conductor de “Tapados de Laburo” (OLGA).

Sin embargo, cuando Granados habló tras recibir el premio de “Mejor Programa Revelación”, le agradeció, entre otras personas, a Occhiato y a LUZU por todo lo que aprendió; además, en diálogo con “Visión Show”, dijo que le escribió a Nicolás, hace dos meses, y él recibió muy bien su mensaje.

El cruce fue incómodo y se notó, pero el que se percató de un detalle puntual y no lo dejó pasar fue Granados que, al pie de un recorte que subió Telefe, aprovechó para picantearla.

Granados decidió sumarse a la observación de la gente, y, escribió: “¿Por qué no lo mira a Nacho que le está hablando, señor?”. De esta forma, volvió a ser noticia la rivalidad entre ambos líderes del streaming.

El comentario, que fue claramente una chicana, obtuvo una gran cantidad de likes pero ninguna respuesta directa de parte de los protagonistas.

Hasta el momento, Occhiato no se pronunció al respecto; su actitud, vista por los usuarios, se asocia a un posible enojo con Elizalde ya que, a fines del año pasado, abandonó “LUZU” para pasar al canal en el que se encuentra actualmente.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y fue conducida por Paula Chaves y Damián Betular; además de Elizalde y González, durante la previa también hicieron entrevistas Sofi Gonet, mejor conocida como “La Reini”, y Tefi Russo.

La sorpresa de la noche fue el Martín Fierro de Oro, entregado al streaming del Conicet que compartió, en vivo, sus descubrimientos ultramarinos; también, los representantes del organismo recibieron la estatuilla de “Mejor Transmisión Especial”.

Leé más notas de La Opinión Austral