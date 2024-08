Desde que terminó Gran Hermano, Juliana “Furia” Scaglione y su hermana, Coy, se mostraron inseparables, pero, recientemente, los fanáticos de la exjugadora notaron que se dejaron de seguir en Instagram, situación que incendió las redes. Luego de que se dio a conocer este suceso, el periodista Juan Etchegoyen reveló en “Mitre Live”, programa conducido por él mismo”, la interna que hay entre ambas.

¿Qué pasó entre Furia de Gran Hermana y su hermana, Coy Scaglione?

Etchegoyen, comenzó relatando: “Ustedes saben que hay una polémica instalada, hace unos días, con Furia y Coy, después de que se dejaron de seguir en Instagram”, y, tras el revuelo que se armó, prosiguió: “Voy a darte las respuestas que estabas esperando, porque estuve averiguando qué pasó”.

En esta línea, expresó: “A mí, la verdad, no me sorprende nada lo que te voy a contar porque me la vi venir y, no solo yo, sino, también, Ezequiel, el hermano de Furia, quien había asegurado que ‘en algún momento, iba a haber una discusión entre ellas”.

Luego, aseguró: “Hubo una pelea acalorada, por lo que me contaron que terminó en este gesto de redes”.

Tras estos dichos, indagó acerca de la interna entre las hermanas. “Me contaron que está todo bastante podrido, aunque ellas, públicamente, no van a decir nada. La cuestión es que Coy descubrió lo que todos hemos visto: un negocio atroz; canjes por un lado, canjes por otro lado, todo porque “es la hermana de Furia” y, a Juliana, no le pareció ético y moral”, indicó el comunicador.

Ante esto, agregó: “Eso no es todo, post Gran Hermano Coy pensó que Furia iba a dejar que ella sea su manager y, de un momento a otro, pensó que era la representante o manager de su hermana y la exjugadora le habría dejado en claro que nada que ver. Finalmente, se fue con Fabián Esperon (representante de Charlotte y Alex Caniggia) que tiene muchos años en esto; a Coy, no le gustó nada y se lo manifestó”.

En ese sentido, el presentador concluyó: “Lo que siente Coy es que Juliana le debe cosas por todo lo que hizo con el fandom y el aguante dentro del reality y Furia no piensa igual; por eso, están peleadas”.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

