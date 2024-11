Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El caso de Nayelly Luján García Servín tiene en vilo a toda la provincia de Santa Cruz. La adolescente de 15 años escapó el miércoles 23 el corriente mes, cuando su madre la dejó afuera de un instituto de inglés al que nunca ingresó. La vieron subirse a una camioneta Ford EcoSport que es propiedad de su padrastro, un comerciante de 32 años llamado Juan Ignacio Esteban Apaza. Desde ese momento no se sabe nada de ella y las autoridades sostienen que salieron de la provincia.

Las horas pasan y crece el miedo por la posibilidad de que la joven se encuentre en peligro. A nueve días de su ausencia, La Opinión Zona Norte conoció que el pedido de captura de la Justicia, ordenado por el juez Leonardo Cimini, a través de una solicitud del fiscal Matías Parajón, circula por Interpol, que la ONG Missing Children – Chicos Perdidos de Argentina está al tanto de la desaparición y búsqueda y que las Policías de las provincias de Argentina están buscando a la adolescente y el padrastro.

El padrastro de Nayelly tiene 32 años de edad, se llama Juan Ignacio Esteban Apaza y es comerciante dedicado al rubro de reparación de celulares. Desde la desaparición de la joven, el local que tiene Apaza en la zona céntrica de la localidad se encuentra cerrado. Además, se sabe que, tras llevarse a la adolescente, Apaza realizó una extracción de dinero considerable. Este medio conoció que Nayelly no convivió con su mamá por 13 años y hace dos había llegado desde Paraguay.

Nunca entró a clase

El miércoles 23 de octubre a las 19:30 horas, Arcenia llevó a Nayelly a un instituto de inglés que se encuentra ubicado en la calle Orkeke de Pico Truncado. Volvió a buscarla a las 21 horas, pero como no la vio salir, ingresó y pidió hablar con la directora para enterarse de una noticia inquietante: la profesora le dijo que la adolescente nunca llegó a la clase. Con el temor que siente toda madre cuando un hijo se aumenta de esa manera, la mujer fue hasta la Comisaría Primera para denunciar la desaparición de Nayelly.

Lo que fue surgiendo tras el trámite legal realizado por la madre instaló incertidumbre en la sociedad. Tras un análisis y seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona, el personal de la División de Investigaciones (DDI) de la ciudad detectó que la menor se fue caminando del edificio y se subió a una Ford EcoSport por voluntad propia. La joven mide aproximadamente 1,60 m, tiene cabello ondulado hasta los hombros y, la última vez que fue vista, vestía un jean claro, un buzo canguro marrón y zapatillas marrón.

Marcha en Truncado

A horas de la tarde del miércoles, se llevó a cabo una nueva movilización en el marco del cumplimiento de una semana sin Nayelly. La marcha fue convocada desde el establecimiento educativo al que asistía la adolescente, el Colegio Secundario N°45, y contó con una importante participación de vecinos de la localidad. La mamá, Arcenia Servin, que estuvo encabezando la marcha pacífica, habló con 5 Visión Noticias y comentó que recibió mensajes que supuestamente serían de la menor: “me dijo que no me preocupe, que estaba bien y que no iba a regresar“.

Cabe remarcar que el viernes de la semana pasada, al cumplirse dos días desde la ausencia de la joven, sus compañeros de curso, profesores y autoridades del colegio al que asistía organizaron una marcha de la que también participó la madre y varios individuos de la comunidad de la localidad. En esa ocasión, la mujer manifestó estar sumamente preocupada por su hija y le pidió que le mande una señal para saber que se encuentra bien: “Espero que escuche esto”, había dicho en diálogo con HD Pico Truncado.

¿Qué dijo la madre?

La madre de la adolescente, Arcenia Servin, habló con el periodista Jorge Bilbao a través de FM Las Heras 92.1, radio que es parte del Grupo La Opinión Austral. Los comentarios de la mujer fueron contundentes y marcaron un nuevo giro a el caso que mantiene preocupada a la comunidad santacruceña. Arcenia y Juan Ignacio Esteban estaban casados hace siete años, la menor comenzó a convivir con ella desde febrero de este año tras (antes vivía con la abuela materna en Paraguay) y se sospecha que desde que estaba en el país vecino se enviaba mensajes con el padrastro.

“Esto es muy fuerte para mí, tengo niños chiquitos, así que estamos atravesando un momento muy difícil”, comenzó diciendo, agregó que está casada hace siete años con Juan Ignacio Esteban, lo conoce hace 11 y tienen tres hijos menores de edad en común y comentó que “con esto es mi ex ahora, no hay vuelta atrás con esto que está sucediendo”. El hombre no usa su celular y sabe que medidas tomar para evitar ser rastreado por la policía.

Asimismo, manifestó que todo estuvo planificado por parte de su esposo y su hija. “Ellos planearon todo y estaban esperando para escaparse, mi marido había vendido la camioneta que teníamos y adquirido la EcoSport se ve en cámara, ella me había sacado toda la documentación que tenía a su nombre y el 23 de octubre actuaron normal”. Aunque destacó que no le echa la culpa a la adolescente, “porque es joven y no sabe lo que hace“.

Antes de que pase todo esto, en el mes de septiembre, Arcenia había denunciado a su esposo tras encontrarlo en una situación comprometedora junto a Nayelly. “Los descubrí que andaban juntos, les pregunté qué estaba pasando, pero ellos siempre me lo negaban, así que no me quedó otra que acudir a la Justicia”, manifestó. Un mes después de la denuncia escaparon.

Nayelly vivía en el país de Paraguay junto a su abuela materna, pero cuando la mujer enfermó viajaron a Pico Truncado y, la señora, quedó internada. Una vez que falleció, la adolescente se mudó con su madre. Esto pasó en el mes de febrero. Pero Juan Ignacio Esteban y Nayelly mantenían un vínculo desde mucho antes de que comenzaran a convivir, ya que se escribían mensajes de texto y por WhatsApp.

Finalmente, Arcenia, que hace 13 años vivía en Caleta Olivia y después se mudó, agradeció todo el apoyo que está obteniendo de la comunidad truncadense. Aunque se lamentó debido a que la gente “habla mucho y no sabe lo que uno vive dentro de la casa” y pidió que “no hablen sin saber lo que pasó“. Y cerró diciendo que una vez que recupere a su hija va a hablar con el padre, que vive en Paraguay, para decidir el futuro de la joven.

Operativos de búsqueda

Para saber un poco más sobre los operativos de búsqueda que se están llevando a cabo, el Bilbao de FM Las Heras 92.1 habló con el comisario mayor Pablo Méndez, jefe del Departamento de Investigaciones de la zona norte de la provincia de Santa Cruz. “Estamos trabajando juntamente con el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, en continua comunicación obviamente por la situación de esta chica menor de edad, se está trabajando desde el momento uno con la liberación del pedido de detención del padrastro”, dijo.

Y continuó diciendo: “Se está trabajando con toda la policía de todas la provincias, desde Santa Cruz hasta Salta. Estamos esperando respuesta de los controles que se están realizando en los acceso de diferentes ciudades, todas las fuerzas de seguridad están al tanto de la búsqueda de la menor, así que seguimos trabajando”. Asimismo, dejó saber que se hicieron controles en la provincia santacruceña, sin obtener resultados positivos.

“Ya hicimos contacto con todas las provincias para que puedan detectarlos (a Nayelly y su padrastro), queremos dar con el paradero”, agregó el comisario mayor, destacando que por el momento no descartan ninguna hipótesis. “Puede haber dejado la camioneta y alquilado otro vehículo para seguir viaje, cómo puede ser que sigan en el mismo vehículo, eso es lo que estamos investigando, pero hasta ahora no tenemos ninguna novedad”.

Este viernes se cumple el noveno día desde que la adolescente y el adulto salieron de Pico Truncado. “Ese mismo día que salieron de la localidad se fueron de la provincia. La madre a dejó en el instituto de inglés a las 19:30 horas y fue a buscarla a las 21 horas, en ese momento la adolescente no salió y fue a denunciar, así que el padrastro tuvo el tiempo suficiente para salir de Santa Cruz”

Al cierre, Pablo Méndez indicó que los pasos fronterizos (hacia Chile y otros países vecinos de Argentina), y la Interpol, “ya fueron advertidos por el riesgo de que intenten salir del país”. “Están todos alertados, nosotros somos cautelosos en nuestro trabajo y estimo que vamos a tener alguna novedad con relación a la aparición de la menor”, concluyó.