¿Nayelly Lujan García Servin y su padrastro Juan Ignacio Esteban Apaza están en territorio argentino o ingresaron a otro país?, esa es la interrogante que se sembró en la provincia de Santa Cruz, tras conocerse nuevas pistas que obtuvieron los investigadores que buscan dar con el paradero de la adolescente y llevar a cabo la detención del exesposo de la madre, Arcenia Lezcano Servin. Desde el 23 de octubre, día en que la joven y el hombre “escaparon”, luego de que ella se fuera de un instituto de inglés, la mujer se quedó sola, a cargo de tres menores, sin trabajo fijo y endeudada.

A través de una fuente confiable, La Opinión Zona Norte conoció que la camioneta Ford EcoSport blanca que usaron Nayelly y Apaza para salir de la localidad de Pico Truncado y recorrer más de la mitad del país, fue hallada abandonada en un depósito que se encuentra en la frontera con Bolivia. El nuevo hallazgo, que se dio el miércoles durante tareas de búsqueda de la fuerza de seguridad, instaló nuevas hipótesis: Nayelly y Apaza habrían cambiado de vehículo para ingresar al país (o habrían entrado caminando); o el rodado abandonado no es más que un engaño y continúan dentro de Argentina.

Las preguntas son muchas, las respuestas escasean y una provincia entera se encuentra en vilo por la situación. Arcenia, la mamá de la adolescente, relató en FM Las Heras 92.1 el difícil momento que esta pasando con los hijos menores que tiene en común con Apaza, hombre que conoce hace 11 años y fue su esposo por 7. “Es una realidad insoportable, solo quiero trabajar o que me permitan reabrir mi negocio para no sentir que les fallo a mis hijos. No he recibido apoyo en ningún aspecto, ni desde la localidad ni desde la provincia, y ya no sé a quién recurrir”. El negocio de venta de celulares y accesorios había sido clausurado días atrás.

Arcenia Servín en una marcha.

Por otro lado, el vocero de la Policía de Santa Cruz, el comisario Elbio Ramírez, dialogó con Tiempo FM 97.5 e indicó que Apaza se trasladaba en una camioneta Amarok y que pudieron corroborar el cambio de vehículo mediante la información brindada por testigos. “El hombre tiene pedido de captura nacional e internacional, las investigaciones continúan hasta hoy y solo se puede ratificar (gracias a imágenes tomadas por cámaras de seguridad) que hay indicios de que puedan encontrarse en Salta“. Apaza es oriundo de una localidad de esa provincia.

Juan Ignacio Esteban Apaza.

Finalmente, una fuente de la Justicia le dijo a La Opinión Zona Norte que “esperamos que den con ellos en estos días. Los están buscando por todos lados, en cada rincón, van a tener que aparecer”, dijo, dando a conocer que personal de la División de Investigaciones se encuentra en el norte del país argentino en búsqueda de la adolescente y su padrastro. Sin embargo, destacó que la búsqueda no esta centrada en Salta, buscan en otras provincia y consultan por Nayelly y Apaza en los países limítrofes de Argentina.