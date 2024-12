Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de Minera Santa Cruz, Roberto Cacciola, habló con La Opinión Austral unas horas después de recibir el reconocimiento en la cena anual “Noche de las Distinciones“, evento de premiaciones que cuenta con el aval de los máximos representantes del sector, y es considerado uno de los galardones más esperados del año.

“Todos estamos convencidos que estamos viviendo un momento único que no registra antecedentes en la minería porque hay una expectativa muy grande y la decisión importante en materia de desarrollo de proyectos que también está vinculado con decisiones que ha tomado el gobierno nacional”, comenzó el dirigente empresarial.

Más adelante, Roberto Cacciola manifestó que todo eso “genera alegría, expectativa, una conducta positiva“, aunque “tenemos que ser muy prolijos para que esto se consolide; de alguna manera traté de exponer sobre eso en el sentido de que tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que ser ordenados, tenemos que dar respuestas a la sociedad que hoy nos ve en un lugar de privilegio como no nos vio nunca a partir del litio y del cobre“, pero “este gran momento que está viviendo la minería desde el punto de vista de la expectativa, como de generación de una actitud positiva por parte de la sociedad, no es eterna si es que no hacemos las cosas como corresponde“, señaló.

El presidente de CAEM sostuvo que hay que darle prioridad al desarrolle de las comunidades locales, las provincias, la situación regional y “que sea la minería un factor determinante para el crecimiento y el empleo argentino que va a ser fundamental para consolidar el crecimiento de bonanza en expectativa e imagen“, sintetizó.