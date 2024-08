Causa Fabiola Yañez y Alberto Fernandez: La Justicia llamó a declarar al ex jefe de la Residencia de Olivos Daniel Rodríguez, ex bombero de la Policía Federal y un hombre muy cercano al ex mandatario, es quizá el testimonio más importantes del caso. La Justicia cree que posiblemente tenga información fidedigna sobre vínculo de la pareja duranta su periodo en la Quinta Presidencial.

Por La Opinión Austral | 25 de agosto 2024 · 17:53 hs.