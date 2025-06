Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un episodio de violencia de género protagonizado por un miembro de las fuerzas de seguridad sacude a la comunidad de Pico Truncado y reaviva el debate sobre los controles internos dentro de las instituciones estatales. En esta oportunidad, se trata de un oficial de apellido Giménez, efectivo del Servicio Penitenciario Provincial con funciones en el Módulo N°1 —contiguo a la Seccional Segunda de la ciudad—, quien fue detenido tras ser denunciado por su pareja por una grave agresión ocurrida el pasado 8 de junio en una vivienda del barrio La Alborada.

De acuerdo con la información recabada por el portal de noticias Truncado Informa, la víctima presentó una denuncia formal luego de recibir golpes por parte del agente penitenciario. Las lesiones fueron constatadas y se dio inicio a las actuaciones judiciales correspondientes. El funcionario fue aprehendido, pero posteriormente recuperó la libertad tras cumplir con los plazos procesales establecidos por la ley.

Lo que vuelve este caso aún más preocupante es que no se trata de la primera vez que Giménez es señalado por violencia de género. Ya registra antecedentes por hechos similares, incluyendo una causa previa radicada en la ciudad de Río Gallegos. Este patrón reincidente no solo despierta alarma, sino que pone bajo la lupa a las estructuras institucionales que deberían prevenir este tipo de conductas y garantizar que quienes ejercen funciones de custodia y autoridad no se conviertan en agresores puertas adentro de sus hogares.

La Jefatura del Servicio Penitenciario de Santa Cruz admitió la existencia de denuncias previas contra el oficial Giménez. A través de un comunicado, se informó que “existe causa judicial y se están labrando actuaciones administrativas al respecto. Seguramente, de acuerdo a las diligencias y actos administrativos, van a derivar en otras directivas respecto a la situación legal. La Unidad Penitenciaria de Pico Truncado está instruyendo sumario administrativo” y se agregó que “el oficial Giménez está revistiendo situación de disponibilidad”, señalaron desde la institución, confirmando que, al menos por el momento, el funcionario se encuentra apartado de sus funciones mientras avanza el proceso judicial y administrativo.