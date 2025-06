La nueva temporada de “La Voz Argentina” ya llegó a la pantalla de Telefe y volvió a demostrar por qué es uno de los programas más convocantes del país. En su segunda noche al aire, el reality no solo presentó grandes voces, sino, también, historias que tocaron el corazón del público y el jurado, el cual está conformado por Lali, Luck Ra, Miranda! y Soledad Patorutti. Uno de los participantes que se llevó todas las miradas fue Benjamín Depascuali, un joven que, con su historia de vida y talento, logró emocionar y ganarse un lugar en la competencia conducida por Nicolás Occhiato.

Depascuali fue uno de los grandes protagonistas del comienzo de este nuevo ciclo; su interpretación del clásico de “The Way You Make Me Feel” de Michael Jackson deslumbró a los jueces, quienes no dudaron en persuadirlo para sumarlo a sus equipos.

Con una voz potente y una presencia que llenó el escenario, el joven artista conquistó a los coaches, Pastorutti, Luck Ra y Miranda!; finalmente y, tras escuchar las devoluciones, Benjamín decidió sumarse al dúo compuesto por Alejandro Sergi y Juliana Gattas.

Su historia de vida que emocionó a todos

Antes de subir a cantar, Benjamín mantuvo una charla con Occhiato, acompañado por su novia y su madre; allí, compartió que su vínculo con la música comenzó desde muy pequeño. “Más o menos a los 8 años, empecé a cantar en la iglesia de mi barrio, copiaba un poco lo que hacía el resto y fui aprendiendo”, recordó, con una sonrisa.

Sin embargo, detrás de su talento también hay una historia de vida marcada por la valentía y el crecimiento personal. “No siempre fui Benjamín… fui descubriéndome más de grande. Nací biológicamente mujer y no fue hasta mis 14 años que atravesé un duelo muy grande y, desde ese lugar, elegí dar el paso de vivir la vida que realmente quiero y la música me acompañó en todo ese proceso”, compartió con honestidad y emoción.

Consultado por Nico sobre a quién iba a dedicarle su presentación, Benjamín, no dudó. “En mi ángel, en mi mejor amiga, que falleció hace 11 años. Ella siempre me acompañó y ‘dale, metele que te va a salir’. Trato de quedarme con esa voz ahí”, expresó, y, agregó con la voz entrecortada: “Yo le hablo mucho, le rezo bastante. Creo que le diría ‘gracias por acompañarme’. La última vez que la vi fue un día antes del accidente y me quedaron esas palabras de aliento, ‘a vos te va a ir bien, seguí cantando, no pares, metele’. Es esa voz en la cabeza que te queda ahí, resonando”.

Sin lugar a dudas, con su talento, historia y autenticidad, Benjamín no solo se ganó un lugar en “La Voz Argentina”, sino, también, en el corazón de quienes lo vieron brillar.

Leé más notas de La Opinión Austral