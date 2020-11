Cobertura especial de La Opinión Austral desde Casa Rosada

“Te pido mil disculpas. La verdad que tengo un nudo en la garganta. No puedo hablar. Es como que llega el final de la gran película. Uno no acepta el final”, decía Víctor Anzorena, cronista especial de La Opinión Austral y LU12 AM680 en la despedida de Diego Maradona, con la voz quebrada.

“Maradona -continuó el cronista especial- nos acostumbró mal. Cada vez que cayó, se levantó”.

La cobertura especial de La Opinión Austral comenzó a las 7 de la mañana desde Casa Rosada.

Los disturbios iniciaron temprano. Pero gran parte de la gente que asistió buscaba poder despedir pacíficamente al diez.

Las imágenes conmovedoras fueron infinitas. Lágrimas que se derramaban y se perdían en los barbijos. Una persona se separó de la fila que recorría kilómetros y se sentó en la vereda, mientras lloraba desconsolada.

“Maradona es el sueño de cualquier pibe que juega al fútbol. Fue el vengador de Inglaterra. Es el Dios del fútbol”, expresó un fanático que había viajado desde Merlo, provincia de Buenos Aires, para poder estar.

Diego es el rey de los humildes. Nunca se olvidó de donde salió Compartir

Anzorena recorrió diversas cuadras para tratar de mostrar la cola. Era imposible.

“Todos -decía una persona que hacía la cola de rodillas a La Opinión Austral- nos equivocamos. Estoy de rodillas desde la calle 9 de Julio. Está llorando, no sólo Argentina, sino también el mundo. Cuando yo esté en el cielo, quiero que él me reconozca, me patee un penal y yo esté atajando”.

La noticia impactante hizo eco en todo el planeta. Maradona fue tapa de todos los diarios. Y ningún medio se quería perder la cobertura.

Estoy de rodillas desde la calle 9 de Julio. Llora todo el mundo Compartir

“Es impresionante toda la gente que hay. Da la sensación de que se lo quiere recordar como si estuviese jugando un partido más. Estamos impactados y sorprendidos. Se me pone la piel de gallina. Es la argentinidad en estado puro. A Maradona se lo recuerda mucho por su paso en Barcelona. Dejó una impronta importante en los futboleros de España. Maradona hacía cosas épicas e imposibles. Ningún jugador lo hizo. Si tuviese enfrente a Diego le daría un abrazo”, dijo un periodista español a LOA.

Una bandera colgada en las rejas de Casa Rosada de La Garganta Poderosa, organización social, decía: “Todas las villas en una sola persona: Diego Armando Maradona”.

“Diego es el rey de los más humildes. Nunca se olvidó de donde salió”, aseguró un hincha.

Diversos fanáticos posaron felices con la tapa de La Opinión Austral y La Opinión Zona Norte.

Retiraron los restos

El velorio de Maradona no concluyó del mejor modo. Los enfrentamientos por momentos y la represión hicieron que el corte haya sido abrupto.

Alberto Fernández, el presidente de la Nación, acompañó el féretro y se despidió antes de que partiera. El cortejo fúnebre comenzó minutos antes de las 18:00, mientras miles de personas aplaudían eufóricas. Los restos de Maradona ya están en el cementerio de Bella Vista y descansa junto a sus padres Don Diego y Doña Tota.

En medio de la multitud, Anzorena se despedía en una cobertura especial y realmente extensa. “Me despido. La Opinión Austral y LU12 AM680, en vivo, desde Casa Rosada”, finalizó el cronista. Una jornada histórica, que quedará grabada en la memoria de todos y todas y se vivió por La Opinión Austral.