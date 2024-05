Tras las fuertes críticas del presidente Javier Milei contra su par español, Pedro Sánchez, desde el Gobierno nacional descartaron la posibilidad de un conflicto diplomático con España y se niegan a pedir disculpas.

“Disculpas no va a haber porque no hay de qué disculparse. Apelamos a que el gobierno de España nos pida disculpas“, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una entrevista a Metro 95.1.

A pesar de que la Embajada española en Argentina llamara a consultas a María Jesús Alonso Jiménez, el funcionario nacional aclaró: “Jamás se nos ha cruzado por la cabeza romper relaciones diplomáticas con España“.

Luego de la presencia de Milei en Europa Viva 2024, el acto de Vox, la oposición española, y sus acusaciones de corrupción contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, el conflicto ya abierto con la nación europea sumó un nuevo capítulo.

Por los pasillos de Casa Rosada atribuyen el altercado a un conflicto estrictamente personal, por lo que anticipan que “no hay razón alguna para romper relaciones”.

Además, cargaron contra el líder del PSOE al remarcar “se inmiscuyó” en la política local al tomar partido por Sergio Massa en la elección presidencial.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el embajador argentino en España, Roberto Bosch, visitó al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, para abordar el tema. Al término del intercambio, el funcionario argentino se fue sin hacer declaraciones.

Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, hizo eco del conflicto que inició con los cuestionamientos de varios colaboradores de Pedro Sánchez contra Milei, y planteó que “no corresponde ninguna disculpa” por parte del gobierno argentino.

“Era un presidente de España haciendo campaña por Massa, no sé de qué se queja ahora“, reclamó, y concluyó: “El presidente Milei no va a hacer un comentario sobre eso en ningún sentido, no siente que tenga que pedir ninguna disculpa, no va a pasar”.