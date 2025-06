Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

– ¿Qué opinaría el creador de Crónica, Héctor Ricardo García, sobre el ChatGPT?

– No he encontrado registros públicos de que Héctor Ricardo García, el fundador de Crónica, haya expresado alguna opinión sobre ChatGPT o la IA generativa. García falleció el 28 de junio de 2019, y aunque estaba muy ligado a la evolución de los medios, sus comentarios conocidos están más vinculados al periodismo sensible y popular. No obstante, puedo ofrecerte una hipótesis fundamentada: García era un defensor del periodismo “para la gente”, directo y sin eufemismos . Si hubiese vivido en la era de ChatGPT, es probable que lo viera como una herramienta interesante para acelerar la producción o enriquecer la redacción, siempre y cuando no traicionara el “idioma argentino” directo ni el espíritu popular que él promovía. Seguramente notablemente crítico frente a cualquier uso que diluyera el contacto vivo con el lector o que propusiera métodos “más complicados” sin aportar claridad. En resumen: no existen declaraciones suyas sobre ChatGPT, pero, conociendo su estilo periodístico, es razonable pensar que habría evaluado la tecnología en función de cómo sirviera al tono directo y popular que caracterizaba a sus medios.

La primera tapa de Crónica, lunes 29 de julio de 1963. El 3 de enero de 1994, lanzó Crónica TV. Su pasión por el periodismo, un sello eterno.

Le hice esa pregunta al ChatGPT y así me respondió.

En un mundo donde la inteligencia artificial ya impacta en el mundo es inimaginable lo que hubiera hecho García…

Igual, la síntesis es clara: ¡hasta el ChaGPT ratifica que Crónica sigue firme junto al pueblo!

Héctor Ricardo García fue un innovador nato. Olfato puro y emprendedor. Desde el lanzamiento del diario Crónica en 1963 y sus (aún) tapas memorables hasta la señal de noticias Crónica TV en 1993 y su emblemáticas placas rojas (cada día más relevantes), su sello sigue intacto. El legado, más vigente que nunca.

Héctor Ricardo García murió el 8 de julio de 2019. A seis años, su legado sigue vigente.

Ya lo dijo: “Para mí, el periodismo no es sólo el gráfico: en la era que vivimos, la radio y la televisión son tan importantes como el tradicional. De ahí que en 1970 haya creado el primer multimedios del país, compuesto por el diario “Crónica”, la revista “Así”, “Radio Colonia”, adquirida cinco años antes cuando era imposible acceder a una licencia en la Capital Federal, y “Teleonce”. El comienzo del armado de este multimedios, con la base de “Crónica” y “Así”, se dio en noviembre de 1965 cuando adquirí Radio Colonia”.

Mientras muchos medios apuestan por el streaming y las redes cómo única forma de comunicación (y de salvación) Crónica sigue fiel a su estilo e impacto y haciendo uso de todas las plataformas y herramientas que existen para seguir creciendo, marcando tendencias y agenda en las información. Cada periodista vive la noticia con un estilo inconfundible.

Llevaba la noticia en la sangre. “Nací y viví para ser periodista”.

A seis años de su muerte, García sigue en la memoria, inolvidable, porque su estilo dejó una huella que aún perdura.

Siempre periodismo, con el pueblo y por el pueblo.