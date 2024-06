Connie Ansaldi lanzó una polémica app de asistencia psicológica con inteligencia artificial La aplicación funciona a través de un bot que contesta a los problemas y angustias que le envían los usuarios. Fue contratada por un municipio como parte de su política de salud mental pero tras los cuestionamientos de varios colegios médicos tuvieron que rescindir el contrato.

Una gran polémica se desató en las últimas horas por una aplicación creada por Connie Ansaldi que ofrece asistencia psicológica a base de inteligencia artificial. La app funciona a través de un bot contesta los problemas y angustias que le envían los usuarios.

“Cux, contame un secreto” es una app creada por la periodista y su socia llamada Alexia.

Luego del informe televisivo, el tema se viralizó y muchos salieron a criticarla. “Esto es grave”, dijo el periodista Jorge Rial a través de un tuit tras un informe publicado por Telenoche.

A fines del año pasado el gobierno de Trenque Lauquen, en el oeste bonaerense, contrató la aplicación que ofrece ayuda emocional brindada exclusivamente a través de la inteligencia artificial, como parte de una política en pos de la salud mental.

El contrato entre la periodista y el gobierno de Trenque Lauquen duraba tres meses. Sin embargo, ante la ola de cuestionamientos de varios colegios de psicólogos, el municipio optó por cancelar el servicio de Cux.

“Esta app no presenta, digamos, paper médicos ni nada por el estilo. Interactúa como si fuera el psicólogo o el psiquiatra. Entonces, esto es lo que le estamos preguntando. Yo no lo haría con una máquina porque necesito un ser humano enfrente, que comprenda mi alma, que comprenda mi sentimiento, mi problema, mi problemática, mi angustia, mi existencia. O sea, que alguien me contenga siendo una máquina no me sirve”, señaló el médico psiquiatra Gregorio Alcaín al ser consultado en Telenoche por la polémica app.

Ante las criticas, Ansaldi salió a aclarar que la aplicación “no brinda diagnóstico ni tratamiento y no reemplaza profesionales”.

“De que tienen tanto miedo? Pueden no usarlo eh?”, cuestionó la mediático y agregó: “Igual ahora vamos a poner también telemedicina. ¿Por que? Porque el 85% de la gente que necesita ayuda no accede a nada”, argumentó.

Cómo funciona CUX, la app creada por Connie Ansaldi

El servicio ofrece ayuda emocional a través de la inteligencia artificial, sin mediación humana, y cuyo target principal son clientes corporativos: empresas y gobiernos.

Sin embargo, cabe aclarar que no es una IA en si misma sino que funciona con un modelo de búsqueda similar a ChatGPT. Es decir, es una mediación entre el cliente y las masas de texto que devuelve este modelo.

En lo práctico, el cliente que requiere de los servicios de esta aplicación, tiene diez conversaciones que son gratuitas. Según promocionan desde la página, luego se paga un abono mensual de $3.500.

Y se puede chatear con CUX las 24 horas del día, los siete días de la semana.

A su vez, en la página oficial de CUX, promocionan a los profesionales encargados de llevar adelante la aplicación y presentan a Connie Ansaldi como su “foundress” (fundadora).

La app asegura que está basada en evidencia. En su cuenta de difusión en Instagram ofrece a diario también consejos del repertorio de la autoayuda, y otro de sus lemas madre es: “Happiness as a service”.

Los memes por la polémica app de Connie Ansaldi

La app generó gran revuelo en las redes sociales donde salieron a criticar a la mediática y señalaron que no se toma en serio la salud mental.