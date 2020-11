Corresponsal se quebró en vivo por LU12 tras una intensa jornada de despedida a Maradona: "Llega el final de una gran película"

El cronista Victor Anzorena puso el cuerpo este jueves para transmitir en vivo el último adiós a Diego Armando Maradona en la Casa Rosada para La Opinión Austral. Lo que comenzó como una despedida pacífica y organizada, terminó con caos y desbordada de emoción por parte de los fanáticos, que hasta "tomaron" la sede de Gobierno.

Luego de esta intensa jornada y toda la carga emocional que conllevó la muerte de Maradona, el corresponsal no pudo aguantar las lágrimas al ser entrevistado por sus colegas de LU12 AM680 Río Gallegos: "Te pido mil disculpas, tengo un nudo en la garganta, no puedo hablar... Llega el final de una gran película y uno no acepta el final quiere que siga, quiere la segunda parte y queremos la tercera y sabemos que no", expresó con la voz quebrada.

"Nos acostumbró mal Maradona, cada vez que cayó, se levantó. Desde un partido de fútbol a una camilla. él se caía y se levantaba y sabíamos que iba a ser así y nos quedábamos con esa siempre", dijo conmovido.

"Nos terminó de convencer que Maradona iba a ser siempre así con la última operación, la operación en la cabeza, un día de clínica, dos y se va a su casa. Creo que no conozco un ser humano que haga eso.", reflexionó en diálogo con Claudio Álvarez y Pablo Beecher, locutores de La Tarde de LU12.

"Más allá de lo que pasó después, pensábamos que era otra de Maradona y después venía otra e íbamos a seguir esperando más. Queríamos ese Maradona eterno que nunca iba a ser vencido por nada o nadie, ese tipo que encaraba nadie", concluyó.

