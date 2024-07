Cuando Juliana “Furia” Scaglione estuvo en el programa “Corta por Lozano“ (Telefe), Costa hizo un desagradable gesto en contra de ella; tras este suceso, la exjugadora se “vengó” de la panelista en el momento que la ignoró durante la entrega de premios del reality. En diálogo con “Intratables” e “Intrusos”, la actriz dio su escandalosa opinión sobre lo que sucedió y Furia habló con “LAM” (América TV) para dar su picante opinión.

¿Qué dijo Costa sobre lo que sucedió en los “Gran Hermano Awards” con Furia?

Costa, aseguró: “No la quise abrazar. Ni siquiera eso”; ante esto, aclaró: “Yo quería que entre en plano, preocupada por el tiro de la cámara. ¿Por qué la abrazaría?”.

Por último, cerró “La quería acomodar y, a lo mejor, ella lo tomó como que la quería correr, pero… Era al revés”.

Los picantes dichos de Furia de Gran Hermano sobre Costa

Furia, expresó: “La verdad es que no me molesta nada de nadie. Yo creo que peleo por las mismas cosas que ella, por lo que es la lucha homosexual hoy en el mundo y, me parece, que cuando fui a lo de Vero Lozano tuvo una actitud medio rara conmigo… se vio en video, nadie supera el archivo”.

“Entonces, tampoco está bueno que te agarren y te amasen ahora que sos la ganadora de algo ficticio. La gente que hablaba mal de vos, ahora viene y… (Furia hizo un gesto de abrazar). La respeto por la trayectoria que tiene, pero los tantos son los tantos”, agregó.

Luego, el cronista Alejandro Castelo le consultó si “sabía que estaba al aire”, a lo que ella, reveló: “Sí, obvio; también, lo hice porque es show”.

Finalmente, volvió a remarcar el gesto que tuvo Costa en el programa de Lozano. “Hizo un gesto como que le doy asco, pero no pasa nada, está todo bien. Cada uno tiene derecho a sentir, pensar y a ver las cosas cómo uno quiere. Yo, no nací para gustarle a nadie y está perfecto”, aseveró.

Costa se volvió a referir a los cruces que tuvo con Furia de Gran Hermano

Al ser consultada sobre los comentarios que habría hecho a espaldas de Scaglione, Costa, afirmó: “Seguramente, dije cosas peores. No me acuerdo, no me importa tampoco”.

Además, la artista insinuó que alguien cercano la habría traicionado al divulgar lo que, supuestamente, dijo en confidencia. “Ahí tenés la dignidad de los colegas… peor, igual, porque siempre le agregan un IVA”, lanzó.

Luego, se mostró agradecida por haber sido parte de Gran Hermano. “Por suerte, el ciclo terminó con mucho éxito. Fue el programa más visto de la televisión y yo tuve el honor de formar parte del mismo”, expresó, minimizando la importancia de la disputa con Furia.

Por último, confesó que no le guarda rencor a Juliana. “Hay lugar para todas; cada una encuentra su lugar. Ni ella me cae bien, ni yo le caigo bien, y… ¿cuál es el problema? Besos”, cerró.

