A las 22 horas comenzó el debate de los candidatos a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, y de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel. Seguí el minuto a minuto.

Rossi aseguró durante el cierre que “con Massa presidente ninguno de tus sueños tiene precio”

El candidato de Unión por la Patria dijo que “intentó” demostrar que “lo que está en juego son dos modelos de sociedad”.

“Con qué valores queremos convivir en los próximos 4 años. Con Massa privilegiamos el trabajo, la familia y sin violencia, donde ninguno de tus sueños tenga precio”, concluyó.

En el cierre de Victoria Villarruel puso énfasis en el “cambio”

En su minuto final Villarruel subrayó que se vive un “momento crítico para Argentina”. “Ellos son el pasado marcado por la corrupción, la inseguridad, el desempleo, la inflación, la falta de educación y erosión de instituciones y valores”, describió.

“Nosotros somos el futuro de una Argentina llena de esperanza y fe”, finalizó la candidata de La Libertad Avanza.

Villaruel: “Crearemos las condiciones de confiabilidad” para dolarizar la economía del país

“Vamos a crear las condiciones de confiabilidad para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en el país, puedan comprar, invertir y hacer su proyecto de vida”, aseguró

“La inseguridad dejará de ser una sensación para transformarse en realidad”, dijo la candidata de LLA

“En los últimos 20 años” se registró un crecimiento del delito que provocó, a su criterio, que “la inseguridad” dejara de “ser una sensación para transformarse en una realidad”, opinó Villaruel.

“El narcotráfico creció escandalosamente” y la frontera del norte argentino “es un colador”, afirmó.

“Vamos a crear una agencia de seguridad con el FBI”, aseguró Rossi

“Vamos a ir con Sergio Massa por la prevención, lanzamos ya el plan de ciudades seguras con centros de monitoreo, y la lucha contra el delito complejo, a través de la creación de una nueva agencia de seguridad con el FBI argentino con sede en Rosario”, detalló Rossi

“En LLA no estamos con la Agenda 2030” de Desarrollo Sostenible, expresó Villarruel

La candidata de LLA afirmó que su espacio político no avala las propuestas incluidas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que incluye poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas en todo el mundo.

“No estamos con la Agenda 2030 porque privilegiamos la soberanía del Estado argentino por sobre la imposición de otros países”, dijo.

Rossi: “No queremos más Joe Lewis ni Lago Escondido”

Rossi se refirió a “la cuestión ambiental” y señaló que “una de la políticas públicas que lleva adelante nuestro país son los parques nacionales”, porque “no queremos más Joe Lewis ni Lago Escondido”.

“Los parques nacionales son cuidados por guardaparques, tarea noble, no son ninguna cueva de militantes”

Rossi: “Con Milei las principales víctimas van a ser las mujeres”

“Las políticas de LLA las principales victimas van a ser las mujeres argentinas. Ellos no existen en la brecha salaria, nosotros con Massa vamos a mantener las políticas para cortar esas brechas, las moratorias provisionales”

“Voy a trabajar para que todas las mujeres tengan una recomposición salarial en función de las tareas de cuidado”

Bloque salud, educación y políticas sociales

Villaruel aseguró que en el eventual gobierno de La Libertad Avanza, la educación y la salud va a seguir siendo pública. “En Argentina la educación no educa, adoctrina y el gobierno para beneficiar a los sindicalistas puso de rehenes a los chicos”.

“En la salud el panorama es igualmente devastador. Inauguran Hospitales vacíos y a los médicos y enfermeros les paga una miseria”. Además, aseguró que “vamos a mejorar los sueldos de los docentes y del personal de salud”.

“No vamos a quitar el subsidio a los medicamentos, ni quitar pensiones por discapacidad. Si vamos a auditar los planes sociales para que no nos encontremos con gente que se va al exterior con los planes”, agregó.

Rossi sobre Malvinas: “No podemos tener un presidente que admira a Margaret Thatcher”

“No me imaginaba que ibas a caranchear la muerte de soldados y militares como los que tuvieron un accidente en Neuquén en septiembre. A mí me interesa discutir sobre Malvinas, un tema muy importante para los argentinos, por eso no podemos tener un presidente que admira a Margaret Thatcher”, expresa el santafesino.

¿Cómo voy a caranchear si yo pertenezco a esa familia?, contesta Villarruel y recuerda el pasado militar de su padre. “Ustedes lo que hicieron fue demonizar a los uniformes”, insistió la libertaria.

“No me dejás hablar, la simbiosis con Milei te está haciendo mal”, devuelve Rossi, cuyas intervenciones son constantemente interrumpidas por su adversaria.

Bloque de “Seguridad y Defensa”

En el inicio del segundo bloque, Villarruel apuntó contra Rossi y aseguró que durante sus años de ministro de Defensa “no hizo nada para el país”. “Hace poco lamentamos la muerte de un suboficial en San Martín de los Andes que falleció en un accidente con un vehículo que parecía de la Segunda Guerra Mundial y fue ministro de Defensa. No hizo nada para la defensa de nuestro país”.

Además, fustigó por la relación con Bolivia y el acuerdo de ese país con Irán: “Con el trato que hizo Bolivia e Irán van a entrar a los iraníes entrando en la nación, estamos indefensos. Donde se quiere a los delincuentes, presos o libres. Yo lo quiero adentro. Este señor los quiere libres y por esa razón en la pandemia liberaron presos que nunca regresaron”.

Por último, recordó que es hija de un veterano de Malvinas y explicó la propuesta de La Libertad Avanza: “El que las hace las paga, la ley se debe respetar, y vamos a hacer un cambio de paradigma. Estamos del lado de los policías, les vamos a dar mejor equipamiento y salarios”.

Rossi: “Si gana Milei se le va a complicar la vida a los industriales argentinos”

“Hoy escuché a Milei decir que no iba a tener relaciones con Lula da Silva y la República China, dos de los principales destinos comerciales de Argentina. Le vas a complicar la vida a los industriales argentinos que comercializan con esos países. ¿A quién se le ocurre a esta altura de la historia de la humanidad ser tan obtuso desde el punto de vista ideológico?, cuestionó Rossi

Rossi destacó el Previaje y la Obra Pública, que “desaparecen si gana Milei”

El jefe de gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), destacó hoy el rol del Previaje y la Obra Pública en el crecimiento económico argentino y señaló que estas actividades “desaparecen si gana Milei”.

“Llevamos 37 meses de crecimiento de empleo asalariado privado registrado, traccionado por dos actividades económicas, la construcción y la hotelería argentina, impulsadas por la obra pública y el plan Previaje. Ambas políticas desaparecen si (Javier) Milei gana las elecciones”, afirmó Rossi en el debate de vicepresidentes en TN.

Villaruel: “Nosotros vamos a estabilizar la economía”

“Todo lo que diga Rossi a partir de ahora es mentira, todo lo que proponga lo podrían haber hecho durante este último tiempo. Argentina es el país donde no podés alquilar tu casa, el país donde los jubilados lloran porque comen solo un churrasco por semana, es un país que en el 2023 está peor que en el 2001. Nosotros vamos a estabilizar la economía, a bajar la inflación de un hondazo, a frenar el gasto público y a cortar para siempre la emisión monetaria. El 23, elegís continuidad o cambio”, dice Villarruel.

Victoria Villaruel se presenta

Villarruel se presenta: “Soy argentina abogada, hija de un militar veterano de malvinas y de una maestra. Como vos, quiero cambiar la Argentina, por eso me impliqué en política, para que Argentina cambie y podamos sentir el orgullo de haber nacido en este país”

Agustín Rosi se presenta

“El 22 de octubre los argentinos eligieron, votaron candidatos y valores, en defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la salud pública y de la movilidad social ascendente. Y le dijeron que no a la motosierra de Milei”, se presenta Rossi.