A una semana del balotaje que definirá quién será el próximo presidente de los argentinos, los candidatos de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, participaron este domingo del último debate obligatorio del proceso electoral 2023, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en CABA.

En su presentación, Sergio Massa afirmó que planteará “un gran cambio: la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consenso, pero sobre todas las cosas con respeto a quien piensa distinto”.

Por su parte, Javier Milei insistió que es “imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas y una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”.

En su primera participación, Milei afirmó que sabe “cómo hacer crecer una economía, cómo crear puestos de trabajo, terminar con la pobreza, exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación”.

“Imposible cambiar la realidad haciendo lo mismo”. JAVIER MILEI

El candidato de LLA dijo que “Argentina está en el puesto 130″ en el mundo y ello es producto del modelo de la casta, que tiene la premisa de que cuando hay una necesidad nace un derecho”.

“Ello se manifiesta para la casta con déficit fiscal, se financia con deuda”, lo que compromete “a generaciones futuras” y con “la maquinita de imprimir billetes que genera inflación”, dijo Milei, entre otros puntos, en el debate presidencial en la Facultad de Derecho.

Luego, Massa le pidió a Milei que conteste por “sí o por no” si va a “eliminar subsidios, privatizar Vaca Muerta, dolarizar, privatizar ríos y mares y eliminar el Banco Central”. Así fue cómo iniciaron las interpelaciones del ministro de Economía, quien, sereno, hizo responder a su rival sobre las propuestas de campaña.

“Consensos que le den previsibilidad a largo plazo”. SERGIO MASSA

“A mí no me vas a condicionar si contesto por sí o por no. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes estuvieron engañando con los subsidios. No vamos a tocar las tarifas antes de permitir que la economía se recupere“, le contestó Milei, mostrándose más tenso que en los primeros debates en este “mano a mano” con Sergio Massa.

COBERTURA EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: TODAS LAS VOCES EN LA OPINIÓN AUSTRAL

1 de 5 | Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza. 2 de 5 | Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación. 3 de 5 | Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta. 4 de 5 | Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación. 5 de 5 | Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de Unión por la Patria.

En otro tramo del debate, Massa cruzó a Milei y -también picante- le dijo a su contrincante de La Libertad Avanza que hizo “toda su carrera como standapero de televisión”, pero advirtió que “lo que está en juego es el futuro de los argentinos”.

“¿A quién le creemos: al que habló durante toda la campaña o al que habla esta noche?“, se preguntó Massa en el debate presidencial que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA, apuntando a las contradicciones de su rival.

Luego Massa afirmó que “la salida de Argentina es con aumento de exportaciones, con construcción del trabajo sobre la base de mejores ingresos y con un acuerdo de unidad nacional que permita la reducción de impuestos, incluidas las retenciones”.

“No es sobre la base de plantear el recorte de 80 mil pesos por mes en cada jubilado y menos sobre la vuelta de AFJP”, indicó Massa en el debate presidencial.

El candidato de La Libertad Avanza, eufórico en tramos de su discurso.

Asimismo, dijo que el candidato libertario “plantea la vuelta de las AFJP (fondos de pensión privados)”, sistema que todavía tiene afiliados “que cobran entre cinco y 20 mil pesos”.

También señaló, en el tramo del debate presidencial sobre economía, que en las negociaciones con el FMI el Gobierno actual planteó, entre otros puntos, que “vamos al superávit fiscal y a un régimen de acumulación de reservas para sacar” al Fondo del país.

“Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran sus brazos y mercados para tener más trabajo argentino”, agregó Massa.

El candidato de Unión por la Patria, calmo y sereno en sus interlocuciones.

“Nuestros principales socios son Brasil y China, y vamos a defender esa agenda comercial que les da trabajo a 2 millones de argentinos”, dijo Massa en el bloque de política exterior del debate presidencial.

Massa, que se mostró más calmo durante todo el debate, aprovechando el nerviosismo de Milei, le reclamó al libertario que deje de lado los “prejuicios ideológicos”.

En la primera parte, el libertario agotó su tiempo en contestarle a Massa, quien con tranquilidad pudo dar claros mensajes de su Gobierno en los primeros minutos.

Ya en el segundo tramo, Milei se mostró más sereno y la dinámica fue otra, atacando a Massa con datos, pero ya el inicio del debate lo había puesto en desventaja con su rival, aunque este ya no pudo “acorralarlo” con más preguntas por “sí o no”.

Cierres

Al explicar los motivos por los que quiere ser presidente, Sergio Massa afirmó que Argentina “tiene que enterrar la grieta e ir a 10 políticas de Estado con diálogo y consensos que le den previsibilidad a largo plazo”.

La gobernadora Alicia Kirchner viajó para acompañar al candidato de UxP y luego lo apoyó con un tuit. Foto: Jonatan Moreno/Diario Crónica

“Entiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino como vehículo para no elegir un camino que es odio y daño. Quiero decirles que no sientan que tiraron el voto, sino que vamos a construir confianza”, dijo Massa en su intervención final.

Por su parte, Javier Milei convocó a la ciudadanía a ir a “votar sin miedo” el próximo domingo y sostuvo que “otra Argentina es posible”.

“Esta es la elección más importante de los últimos 100 años y especialmente de los 40 años de la nueva democracia”, dijo Milei en su alocución final en el debate presidencial y advirtió que hay que optar entre “inflación o estabilidad”, “decadencia o crecimiento” y “populismo que nos hunde o la república”.