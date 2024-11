Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dylan Oyarzo, un prometedor lateral derecho de 13 años, logró un importante paso en su carrera futbolística al ser seleccionado para formar parte de Huracán de Trelew. El joven, que juega en la categoría 2011 de Talleres de Río Gallegos, se destacó en las pruebas realizadas el pasado 20 de septiembre, bajo la supervisión de Gerardo Biondi, jefe de captación del club trelewense. A partir de allí, Dylan participó en la segunda etapa de pruebas en Trelew, donde recibió la noticia que tanto esperaba: su sueño de jugar en un club de AFA se hizo realidad.

La noticia fue recibida con alegría y emoción por parte de su familia, quienes han sido su mayor apoyo a lo largo de este proceso. Su mamá, Florencia en diálogo con La Opinión Austral, destacó el orgullo y la emoción de ver a su hijo dar este gran paso, aunque no sin un toque de nostalgia: “Como mamá, se me hace un nudo en la garganta, pero me pongo contenta porque esto es para que luche por sus sueños“. Dylan, quien desde muy pequeño ha sido parte de Talleres, se encuentra profundamente ligado a su club, pero su deseo de seguir su camino en el fútbol lo lleva ahora a dar este salto tan importante.

“Siempre quisimos lo mejor para su futuro, así que lo llevamos a todas las pruebas que pudo. El amor por el fútbol siempre estuvo, y ahora, con el apoyo de su papá y de mí, tomamos la decisión de acompañarlo en este nuevo desafío“, señaló su madre.

El Club Huracán de Trelew, que cuenta con pensión y colegio para sus jugadores, será el nuevo hogar del joven futbolista, quien se preparará para dar lo mejor de sí en su camino hacia el fútbol profesional. La familia Oyarzo no podría estar más agradecida por las oportunidades que el club le está brindando a Dylan, quien, a su corta edad, ya está demostrando gran determinación y talento.

Desde el Club Talleres de Río Gallegos, se sienten orgullosos de los logros de Dylan y celebran la oportunidad que él y otros jóvenes futbolistas de la ciudad tienen gracias a las pruebas organizadas. De hecho, el club ha estado trabajando durante el último año para acercar oportunidades a los chicos de Río Gallegos y alrededores, con el objetivo de que puedan ser vistos por captadores de equipos de AFA.

Dylan Oyarzo es solo un ejemplo del talento que Río Gallegos tiene para ofrecer, y su historia es un reflejo del esfuerzo, la dedicación y el apoyo familiar que son esenciales para alcanzar los sueños en el fútbol. Sin duda, este es solo el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos y oportunidades para el joven lateral derecho.