El descargo de Boy Olmi tras ser eliminado de MasterChef Celebrity: "No soy un profesional"

Boy Olmi se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity tras una noche para el olvido, en la que el jurado le criticó su plato de pies a cabeza. Entre los peores quedaron el suyo y el de Fede Bal, quien finalmente pudo subir al balcón.

Muchos espectadores consideraban que Boy era uno de los mejores del certamen, pero el tribunal integrado por Dolli Irigoyen, Damián Betular y Donato de Santis no pensó lo mismo.

Tras una noche complicada por culpa de los huevos, Betular fue el encargado de hacer el anuncio que muchos no querían escuchar. "Hoy no nos quedamos con el mejor, nos quedamos con el menos peor. Pero de los dos, uno cometió un error que lo deja afuera", anticipó y comunicó: "El cocinero que abandona las cocinas es: Boy".

Luego de su inesperada eliminación, el actor reconoció: "El jurado es de excelencia y tuvieron razón en su devolución", dijo al diario La Nación.

Respecto a su paso por el reality, admitió que el tiempo contrarreloj es lo que más le costó: "Cocinar bajo presión no es agradable, no me gusta, no me siento cómodo. Eso demuestra que no soy un profesional, sino que me involucro desde lo lúdico, el afecto, el placer".

En cuanto al jurado y sus decisiones a la hora de eliminar, apuntó: "Nunca hay que olvidar que es una competencia de televisión". Y dijo que con quienes más congenió en el certamen fueron Roberto Moldavsky, el Mono de Kapanga, Fede Bal y Belu Lucius.

Ahora se viene la instancia de repechaje, y tendrá la chance de volver: "A diferencia de otros compañeros, yo solo tendré pocas horas para reponerme antes de regresar al juego. Es un desafío, no he podido descansar de tantas semanas de acción, así que veremos cómo enfrentamos la noche", expresó Boy Olmi