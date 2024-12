Durante la tercera gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), el dueño de la casa le dejó una picante advertencia a Keila, quien criticó a la producción del reality conducido por Santiago del Moro.

A raíz de esto, GH reunió a todos en el living y les habló y lanzó un fuerte comunicado. “En las últimas horas, advertí algunos comentarios que cuestionan la lealtad de este juego y de ninguna manera lo voy a tolerar. Nadie está obligado a pertenecer en mi casa, más, aún, si llegan a considerar o si creen que desde este lado se procede de manera desleal o fraudulenta”, comenzó diciendo el dueño.

“Quiero referirme ahora, en particular, a Keila, debido a que en más de una ocasión formulaste este tipo de conjeturas o presunciones sin ningún tipo de fundamentos con extrema liviandad”, continuó.

Y, remarcó: “Yo les abrí las puertas de mi casa para que afronten este desafío, esta aventura, con la tranquilidad de que no existen trampas. Reitero: todo aquel que sospeche sobre la honestidad del juego, tiene la libertad absoluta para retirarse cuando lo desee. Espero que todos, especialmente vos Keila, te pido que reflexiones sobre estas cuestiones”.

Acto seguido, Santiago del Moro ingresó para hablar con los participantes y también dejó un mensaje sobre el tema. Además, le dijo a la participante que, si estaba disconforme con las reglas del juego o tenía alguna duda, podía abandonar la casa en ese momento.

Ahí, Keila tomó la palabra, y, expresó: “Pido disculpas a todos, no me quiero ir. Estoy muy agradecida con todos, por eso, muchas veces le mando saludos a los productores; la verdad, es que lo queremos. Ayer me pintó el bajón y tuve dichos erróneos, pero ni loca pongo a ellas como algo malo. Pido disculpas de nuevo”.

Quién es el tercer eliminado de Gran Hermano 2025

Este 22 de diciembre, se llevó a cabo la tercera gala de eliminación.

Cabe recordar que el líder de la semana, Ulises, intentó realizar una jugada estratégica para alterar la placa final de nominados. Sin embargo, su estrategia fue anulada por la producción debido a una infracción en las reglas del juego.

Con esta decisión, los nominados definitivos para la gala de eliminación quedaron conformados por: Brian, Santiago, Andrea, Luz, Chiara, Sandra, Luciana y Jenifer.

La primera en bajar de placa fue Andrea, con el 1,26% de los votos negativos.

Brian se convirtió en el segundo salvado de la noche, con el 6,4% de los votos negativos.

La tercera en recibir la buena noticia de continuar en la competencia fue Luciana. La bailarina de Pico Truncado, Santa Cruz, recibió el 7,92% de los votos.

Sandra fue la cuarta concursante en bajar de la placa, con el 9,78% de los votos negativos.

Santiago fue el siguiente en recibir la noticia de que sigue en el reality con el 12,2% de los votos.

Chiara fue la próxima en salvarse, con el 17,9% de los votos.

Finalmente, se anunció que Luz permanece en la casa, mientras que la tercera eliminada de Gran Hermano es Jenifer, quien obtuvo el 65,7% de los votos, a diferencia de su compañera, que alcanzó el 34,3%.

