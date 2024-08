Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete, pondrá en venta el inmueble donde funcionaba el exMinisterio de Mujeres, Género y Diversidades.

Según difundió el Gobierno del presidente Javier Milei, se decidió poner a la venta el edificio tasado en más de 12,5 millones de dólares “luego de disponer el cierre definitivo de este organismo creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, y sin obtener resultados objetivos de mejora en ningún indicador”.

Cabe mencionar que se encuentra ubicado en Cochabamba N° 40/44/54, Av. Ingeniero Huergo N° 1321/31 y Azopardo N° 1310. Asimismo, cuenta con una superficie total de 18.000 m² construibles y 7.000 m² construidos.

Se trata de un espacio abandonado y en peligro de derrumbe donde trabajando los más de mil empleados que ya fueron desvinculados. A pesar de que en 2021 se iniciaron obras para su reparación, estas nunca fueron concluidas, dejando el edificio en un estado de deterioro avanzado.

Este miércoles, el primer mandatario se pronunció acerca de la denuncia por violencia de género que pesa sobre su predecesor, Alberto Fernández y sostuvo que la cartera, inicialmente encabezada por Elizabeth Gómez Alcorta, era una “estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos”.

“La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, sentenció.

